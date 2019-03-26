В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в СирииРИА Новости вчера в 14:59

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.

с чего всё началось

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена. Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Политика Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что ЛАГ считает признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами нарушением международного права.

Происшествия На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.

Политика Паспорт РФ поднялся в рейтинге свободы передвижения Российский паспорт потерял одну безвизовую позицию в новом индексе свободы передвижения, составленном Henley & Partners, однако поднялся в общем рейтинге.

Армия и оружие В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.

Энергетика Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Политика Российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники На российских спутниках, используемых для получения метеорологической информации, функционирует треть целевой аппаратуры.

Происшествия В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.

Авто СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.

Происшествия На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

Здоровье Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни В последние годы медики и социологи начали активно интересоваться тем, как сидячий образ жизни и низкий уровень физической активности влияют на здоровье и поведение людей.

Общество Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.

Политика Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».

Важное за сутки Определены лучшие средства для мытья пола Эксперты «Росконтроля» провели исследование жидкостей для мытья пола. Сообщается, что изучалась продукция, доступная на прилавках России.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Шоу-бизнес Рустам Солнцев раскритиковал Жасмин, приехавшую на «Бентли» на похороны Началовой Несколько дней назад певица Жасмин приехала на Троекуровское кладбище на дорогом автомобиле «бентли», стоимость которого, по предварительным подсчетам, составляет свыше 30 миллионов рублей.

Происшествия Московская школьница ударила одноклассницу ножом в живот По сведениям РЕН ТВ, 16-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью только вечером, хотя была ранена днем.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Политика Судьбу российских губернаторов после отставки изучили Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.

Интернет Huawei хочет запустить в России собственный музыкальный сервис Китайский компания Huawei планирует до конца 2019 года запустить в России свой мобильный музыкальный сервис Huawei Music.

Политика Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.

Политика Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура» Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.

Политика Вступление в НАТО обернется для Грузии «комплексным» ответом России "Комплексный" ответ Москвы не ограничится мерами военно-технического и дипломатического характера, будет обязательно задействован и "экономический рычаг".

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".