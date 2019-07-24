Армия и оружие
В Минобороны сочли за хулиганство действия южнокорейских экипажейГазета.Ru вчера в 13:50
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что действия южнокорейских экипажей во время полета над Японским морем необходимо расценивать как воздушное хулиганство, сообщает РИА "Новости".
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Южная Корея, Япония и Россия обвиняют друг друга во вторжении, неуважении и хулиганстве
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