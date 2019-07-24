Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что действия южнокорейских экипажей во время полета над Японским морем необходимо расценивать как воздушное хулиганство, сообщает РИА "Новости".

В Минобороны сочли за хулиганство действия южнокорейских экипажей

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