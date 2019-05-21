Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдатRT на русском 03:59
Ранее Булгаков сообщил, что около 600 тыс. военнослужащих российской армии ежедневно получают трёх-четырёхразовое питание по норме №1 продовольственного пайка. В марте 2018 года в Минобороны России рассказали о разработке нового пайка для российского спецназа.
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Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Авто
В России 50% иномарок производится на трех автозаводах
Наибольшее количество иномарок произвел петербургский завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».
Обновлено в 02:32
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 03:13
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:29
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Политика
Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ
Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Политика
Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене
Очередное заявление в Государственное бюро расследований против Петра Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который покинул страну сразу же после переворота в 2014 году и вернувшийся за день до инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Происшествия
МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков
Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Политика
США решили ввести санкции против «Северного потока-2»
Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика
Миссия МВФ начала работу на Украине
«Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 04:28
Политика
В США создадут архив из 350 млрд постов в соцсетях
Военно-морское министерство США намерено создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот
Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Авто
Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Игры
Джордж Р. Р. Мартин участвовал в разработке японской игры
Автор фэнтези-цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин сообщил, что был задействован в разработке японской игры в качестве консультанта.
Обновлено в 04:13
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено вчера в 04:19
Гаджеты
Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники
Inventive Retail Group и Gazgolder запускают бренд аудиотехники Вслед за музыкантом Тимати свой бренд наушников запускает рэпер Баста.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40