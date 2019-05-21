В Минобороны России рассказали о рационе солдатRT на русском 03:59

Ранее Булгаков сообщил, что около 600 тыс. военнослужащих российской армии ежедневно получают трёх-четырёхразовое питание по норме №1 продовольственного пайка. В марте 2018 года в Минобороны России рассказали о разработке нового пайка для российского спецназа.

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.

Армия и оружие У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.

Политика Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в госизмене Очередное заявление в Государственное бюро расследований против Петра Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, который покинул страну сразу же после переворота в 2014 году и вернувшийся за день до инаугурации Владимира Зеленского.

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Авто В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133 В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Происшествия МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.

Политика США решили ввести санкции против «Северного потока-2» Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».

Политика Миссия МВФ начала работу на Украине «Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.

Политика В США создадут архив из 350 млрд постов в соцсетях Военно-морское министерство США намерено создать архив из 350 миллиардов записей пользователей в одной из социальных сетей.

Армия и оружие Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.

Политика Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.

Авто Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.

Игры Джордж Р. Р. Мартин участвовал в разработке японской игры Автор фэнтези-цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин сообщил, что был задействован в разработке японской игры в качестве консультанта.

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Политика Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности «Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.

Авто АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.