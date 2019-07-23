Воздушно-космические силы (ВКС) России и ВВС Китая впервые провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в Минобороны, пишет ТАСС. С российской стороны участвовали бомбардировщики Ту-95МС, с китайской — Xian H-6K.

В Минобороны рассказали о совместном патрулировании самолетов РФ и КНР

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