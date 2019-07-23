Армия и оружие
В Минобороны рассказали о совместном патрулировании самолетов РФ и КНРИзвестия 06:55
Воздушно-космические силы (ВКС) России и ВВС Китая впервые провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в Минобороны, пишет ТАСС. С российской стороны участвовали бомбардировщики Ту-95МС, с китайской — Xian H-6K.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
Здоровье
Петербурженка в 37 лет родила четверню
Обновлено в 09:21
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
За пост боролись Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел в правительстве Мэй, и нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
На Донбассе сообщили о суициде Савченко
Командование ВСУ пытается предотвратить снижение мотивации личного состава к прохождению военной службы в зоне «ООС».
Обновлено в 10:20
Политика
Нормы по идентификации пользователей e-mail ущемляют права — Левин
В Госдуме нашли слабые места законопроекта об идентификации пользователей электронной почты по мобильному телефону, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.
Обновлено в 09:33
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:01
Музыка
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Общество
Смог от лесных пожаров в Сибири виден из космоса
Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, где вовсю горят сотни тысяч гектаров леса.
Обновлено вчера в 12:23
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
Обновлено в 03:32
Футбол
Появилось видео нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» и действий стюардов на стадионе «Ростов-Арена»
Обновлено в 06:38
Происшествия
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки
Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
Обновлено в 08:42
Баскетбол
«Нижний Новгород» продлил контракт с защитником Комоловым
"Нижний Новгород" заключил новый контракт с защитником Артемом Комоловым, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.
Обновлено в 09:44
Космос
Робота «Федора» доставили на Байконур
Обновлено в 04:35
Экономика
Россельхознадзор снял запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Россельхознадзор снял запрет на поставки яблок из Белоруссии. Импорт будет разрешен со среды, 24 июля.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Huawei представила смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.
Обновлено в 09:57
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Политика
В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду
Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:01
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни у россиян
Обновлено в 06:19
Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 07:28
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский назвал возможную кандидатуру на должность генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский назвал заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку одним из возможных претендентов на должность генерального прокурора страны вместо ушедшего в отпуск Юрия Луценко.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии
Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:18