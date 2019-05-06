Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделюRT на русском вчера в 19:00
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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Происшествия
СК сообщил о 37 выживших в авиакатастрофе в Шереметьево
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Депутат Ионин опроверг информацию о задержании помощника
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»
На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Джонни Деппа не пригласили в третьи «Фантастические твари»
Руководство Warner Bros. все еще не подписало контракт с Джонни Деппом касательно его участия в «Фантастических тварях 3». По некоторым данным, компания намерена прекратить сотрудничество с актером.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе «Суперджета» прибыли в Москву
В столичный аэропорт Шереметьево на самолете из Мурманска прилетели около полусотни родственников погибших людей при аварийной посадки пассажирского самолета.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 02:44
Происшествия
Симоньян призвала судить людей, заблокировавших выходы в горящем самолёте из-за багажа
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Врачи из Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьеве
Врачи из Мурманской области Евгений Новиков с дочерью Софьей и Лариса Сивоконь погибли в авиакатастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, произошедшей в воскресенье в Шереметьеве.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX
Обновлено в 01:25
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В результате ЧП в аэропорту Шереметьево есть жертвы и пострадавшие
На борту самолета «SuperJet 100», который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Шесть рейсов из «Шереметьево» отменены после катастрофы в Superjet
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы
Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Политика
Пушков оценил возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Ранее постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что Россия рассматривает все варианты развития событий в вопросе выхода из Европейской конвенции по правам человека.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Иностранным турбинам снижают обороты
Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации
После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом, экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чьей замены он ждет, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:36
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Буквально несколько часов назад на YouTube-канале HBO появился тизер 5 серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 01:14
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Здоровье
Осторожно, данные собираются: как технологии big data меняют мир
Гендиректор АНО «Центр развития деловых компетенций» Олег Гуров рассказывает о возможностях и рисках, связанных с повсеместным использованием больших данных.
Обновлено в 02:00