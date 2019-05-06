В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделюRT на русском вчера в 19:00

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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