Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделюRT на русском 19:00

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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26 летательных аппаратов провели разведку у границ России

Газета.Ru20:17

За неделю 26 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

Российская газета19:22

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Красная звезда18:00

В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

РИА Новости18:44

Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

ТК Звезда18:40

Российские истребители за неделю девять раз поднимались на перехват у границ РФ

ТАСС18:28

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

RT на русском19:00
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Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 23:42
Происшествия

ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 16:13
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево

Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела.
Обновлено в 20:26
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по жертвам ЧП в Шереметьево

Обновлено в 18:44
Происшествия

Следователи сообщили о числе погибших в сгоревшем самолете «Аэрофлота»

Обновлено в 14:55
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Расследование авиакатастрофы самолета «Сухой Суперджет» в Шереметьево займет немало времени.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли частично парализована

У Джоли из-за постоянной борьбы с болезнями возникли и другие внешние признаки нездоровья.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено в 18:06
Общество

Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана

США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 21:04
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено в 16:22
Авто

Япона-мама: в России упал спрос на праворульные автомобили

Спрос на праворульные автомобили в России упал на 85%, свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат Инфо», с которой ознакомились «Известия».
Обновлено в 17:02
Путешествия

В Турции призвали российских туристов проявлять деликатность в Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан, который начался с захода солнца в воскресенье, не создаст проблем для российских туристов, отдыхающих в курортных регионах Турции, однако религиозные власти страны просят их проявлять деликатность к местным жителям, воздержавшись по возможности от демонстративного приема пищи и воды рядом с ними.
Обновлено в 21:07
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Футбол

Васин получил травму на разминке перед игрой с «Динамо»

ЦСКА потерял из-за травмы своего защитника Виктора Васина. Об этом сообщил комментатор Денис Казанский.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено в 23:33
Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Наука

Имя библейского царя упомянуто на древней стеле

Обновлено в 02:21
Происшествия

Сгоревший в аэропорту Шереметьево SSJ прошел техобслуживание в апреле

Стоит напомнить, что 5 мая самолет SSJ100, выполняя рейс Москва - Мурманск, после получения экипажем информации о неисправности на борту вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова в Instagram показала шпагат на коне

Обновлено в 14:33
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Обновлено в 15:36
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено в 21:25
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
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