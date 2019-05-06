В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделюRT на русском 19:00

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Происшествия Люди на четыре часа застряли на аттракционе в аргентинском парке Посетители парка развлечений в аргентинском Сан-Хуане застряли на сломавшемся аттракционе и провели на высоте 20 метров около четырех часов, передает телеканал TN.

Происшествия Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.

Общество Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.

Общество WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.

Политика Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Игры Создатель червяка Джима анонсировал новую часть серии Earthworm Jim Как сообщается в пресс-релизе, программисты, художники, звукорежиссёры и дизайнеры уровней из оригинальной команды возвращаются для того, чтобы создать новую часть Earthworm Jim и при этом сохранить уникальность и юмор серии.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Политика Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.

Происшествия Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета» Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.

Общество Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.

Общество Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму Жилой комплекс "Император", в котором, по данным СМИ, находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской, вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, рассказали РИА Новости жители поселка Ливадия.

Наука Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.

Политика В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).

Происшествия Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь» Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.

Экономика «Магниту» дали пенсионную оценку Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».

Происшествия «Аэрофлот» отменил почти 20 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево» «Аэрофлот» отменила 17 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Политика «Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, определяющее правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.