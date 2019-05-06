Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделюRT на русском 19:00
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
Общество
В Кургане из-за природных пожаров запретили продажу алкоголя
Обновлено в 09:10
Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено в 21:49
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Люди на четыре часа застряли на аттракционе в аргентинском парке
Посетители парка развлечений в аргентинском Сан-Хуане застряли на сломавшемся аттракционе и провели на высоте 20 метров около четырех часов, передает телеканал TN.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Общество
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено в 17:32
Политика
Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:58
Игры
Создатель червяка Джима анонсировал новую часть серии Earthworm Jim
Как сообщается в пресс-релизе, программисты, художники, звукорежиссёры и дизайнеры уровней из оригинальной команды возвращаются для того, чтобы создать новую часть Earthworm Jim и при этом сохранить уникальность и юмор серии.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Политика
Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»
Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено в 14:13
Общество
Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить
В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Общество
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Жилой комплекс "Император", в котором, по данным СМИ, находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской, вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, рассказали РИА Новости жители поселка Ливадия.
Обновлено в 20:18
Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Политика
В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов).
Обновлено в 08:11
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Экономика
«Магниту» дали пенсионную оценку
Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено в 17:24
Происшествия
«Аэрофлот» отменил почти 20 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»
«Аэрофлот» отменила 17 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 16:41
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, определяющее правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.
Обновлено в 12:27
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25