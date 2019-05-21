В Минобороны рассказали о рационе солдатРИА Новости 01:06

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии. По его словам, тушенка и "мясорастительные консервы" больше не входят в рацион питания.

В Минобороны рассказали о рационе солдат

Происшествия В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр» "Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.

Армия и оружие Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.

Кино Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.

Гаджеты Google продолжает сравнивать Pixel 3a с iPhone Xs. Сравнение снова не в пользу Apple, причем речь идет не о камере Короткий рекламный ролик предлагает посмотреть, как выглядит процесс навигации по картам на iPhone X в сравнении с навигацией в дополненной реальности через приложение Google Maps на Pixel 3a.

Политика Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить барьер в Раду Депутат от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник сообщил после консультаций с президентом Украины, что Владимир Зеленский предложил принять изменения в избирательное законодательство, с тем, чтобы "убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%", передает издание "Страна".

Здоровье В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.

Футбол «Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс «Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.

Автоспорт Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.

Политика В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России 20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.

Транспорт Благоустройство Школьной улицы началось в Таганском районе Москвы Власти Москвы начали работы по благоустройству Школьной улицы в Таганском районе столицы, где будет проведен ремонт фасадов домов, установлено новое освещение и уложена гранитная плитка.

Политика Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.

Музыка Дягилевский фестиваль переносится в Париж Как сообщили организаторы международного Дягилевского фестиваля музыкальный форум панирует провести в Париже в 2021 году.

Политика США решили ввести санкции против «Северного потока-2» Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».

Политика Госдума приняла закон о посещении реанимации Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Космос Юнона находит изменения в магнитном поле Юпитера Ученые обнаружили, что от первых данных о магнитном поле Юпитера до последних данных, предоставленных Юноной, произошли небольшие, но отчетливые изменения поля.

Политика Новый посол России в Белоруссии Мезенцев 2 июня вылетит в Минск Глава экономического комитета Совета Федерации Дмитрий Мезенцев, ранее назначенный посолом РФ в Белоруссии, сообщил, что будет просить о досрочном сложении полномочий сенатора на заседании палаты 29 мая, 2 июня он вылетает в Минск.

Политика Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики.

Энергетика Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе» Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».

Происшествия Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Происшествия Запертого в доме истощенного медвежонка спасли в Ростовской области В селе Кулешовка Азовского района полицейские спасли запертого в доме медвежонка.

Политика В Польше назвали сигналом России увеличение числа военных США в стране Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для Кремля.