Армия и оружие

В Минобороны рассказали о рационе солдатРИА Новости 01:06

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии. По его словам, тушенка и "мясорастительные консервы" больше не входят в рацион питания.
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В российской армии рассказали об отказе от тушенки и устриц

Газета.Ru07:05

В Минобороны сообщили об отказе от тушенки для военных

РБК04:33

В Минобороны рассказали о рационе солдат

РИА Новости01:06

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат. «До устриц пока не дошло»

URA.Ru02:20

Тушенку убрали из рациона российских солдат

Телеканал 360°02:12

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

RT на русском03:59

Замминистра обороны: устриц солдатам пока не даем, продукт скоропортящийся

Аргументы и Факты00:01
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Происшествия

В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»

"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР в Донбассе попало на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали в Донбассе комбата 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.
Обновлено в 06:41
Кино

Как закончится книжная «Игра престолов», рассказал Джордж Мартин

Автор серии романов "Песнь Льда и Пламени", которая стала основой сериала "Игра престолов", Джордж Мартин высказался по поводу окончания шоу.
Обновлено в 02:16
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Гаджеты

Google продолжает сравнивать Pixel 3a с iPhone Xs. Сравнение снова не в пользу Apple, причем речь идет не о камере

Короткий рекламный ролик предлагает посмотреть, как выглядит процесс навигации по картам на iPhone X в сравнении с навигацией в дополненной реальности через приложение Google Maps на Pixel 3a.
Обновлено в 05:57
Политика

Зеленский предложил отменить мажоритарку и снизить барьер в Раду

Депутат от партии "Возрождение" Виталий Хомутынник сообщил после консультаций с президентом Украины, что Владимир Зеленский предложил принять изменения в избирательное законодательство, с тем, чтобы "убрать мажоритарную систему и снизить барьер до 3%", передает издание "Страна".
Обновлено в 06:39
Здоровье

В России на учете состоят более 3,7 млн онкобольных

Общее число онкобольных, состоящих на учете в России, превышает 3,7 млн, по данным за 2018 год.
Обновлено в 04:56
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

На Украине призвали не дать России вернуться в ПАСЕ

В июне пройдут «финальные бои» за восстановление делегации РФ в организации.
Обновлено в 00:56
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Транспорт

Благоустройство Школьной улицы началось в Таганском районе Москвы

Власти Москвы начали работы по благоустройству Школьной улицы в Таганском районе столицы, где будет проведен ремонт фасадов домов, установлено новое освещение и уложена гранитная плитка.
Обновлено в 01:02
Политика

Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти

Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Музыка

Дягилевский фестиваль переносится в Париж

Как сообщили организаторы международного Дягилевского фестиваля музыкальный форум панирует провести в Париже в 2021 году.
Обновлено в 00:16
Гаджеты

Для Путина сделали часы в виде кремлевских курантов

Обновлено в 06:47
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Музыка

Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении

Обновлено вчера в 13:10
Политика

США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перри во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:51
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Космос

Юнона находит изменения в магнитном поле Юпитера

Ученые обнаружили, что от первых данных о магнитном поле Юпитера до последних данных, предоставленных Юноной, произошли небольшие, но отчетливые изменения поля.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Новый посол России в Белоруссии Мезенцев 2 июня вылетит в Минск

Глава экономического комитета Совета Федерации Дмитрий Мезенцев, ранее назначенный посолом РФ в Белоруссии, сообщил, что будет просить о досрочном сложении полномочий сенатора на заседании палаты 29 мая, 2 июня он вылетает в Минск.
Обновлено в 06:38
Политика

Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам

Шеф-редактор и генеральный директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с ранее принятым решением об увольнении их коллег из отдела политики.
Обновлено в 06:46
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Запертого в доме истощенного медвежонка спасли в Ростовской области

В селе Кулешовка Азовского района полицейские спасли запертого в доме медвежонка.
Обновлено в 06:52
Политика

В Польше назвали сигналом России увеличение числа военных США в стране

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что решение об увеличении численности американских войск в стране станет предостережением для Кремля.
Обновлено в 05:45
Авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами

Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
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Дмитрий Витальевич Булгаков
Российский военачальник
Российский военачальник, генерал армии, заместитель Министра обороны Российской Федерации со 2 декабря 2008 года, Герой Российской Федерации.
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