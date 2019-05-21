В Минобороны рассказали о рационе солдатРИА Новости 01:06

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии. По его словам, тушенка и "мясорастительные консервы" больше не входят в рацион питания.

В Минобороны рассказали о рационе солдат

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