Армия и оружие
Около 10 часов длился полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Карибским морем, сообщили в Минобороны. Периодически их сопровождали самолеты ВВС Венесуэлы.
Российская газета15:35
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Армия и оружие
Пентагон назвал действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемыми
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Три десятка умных сибиряков поехали служить в научные роты
Обновлено в 20:58
Армия и оружие
«Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр»
Если США все же выйдут из Договора о РСМД, Россия может начать модернизировать разработанную в "холодную войну" систему автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", которую на Западе называют "Мертвой рукой".
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже
Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Сирийские саперы обезвредили половину мин в Восточной Гуте
Обновлено в 21:37
Армия и оружие
CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом
Ранее американское издание The National Interest рассказало, что российский спецназ получит новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
В НАТО отметили важность встреч Герасимова и Скапарротти
Встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с главнокомандующим силами НАТО Кертисом Скапарротти, прошедшая сегодня в Баку, демонстрирует важность использования данного канала общения для повышения прозрачности и предсказуемости в военной сфере.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Росгвардия закупит современные бронемашины для борьбы с террором
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Названо главное преимущество комплекса «Авангард»
«Авангард» - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Командный состав СФ посетил выставку вооружения и спецтехники
В штабе Северного флота, во время сбора руководящего состава, были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье
Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении
Украинские силовики, готовясь к наступательной операции, уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала
"Присвоить воинское звание адмирала Носатову Александру Михайловичу", - говорится в указе Президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Стрелки-парашютисты ДОСААФ Северной Осетии пополнили ряды «крылатой пехоты»
Новобранцы, получившие в ДОСААФ Северной Осетии военно-учетную специальность стрелка-парашютиста, отправились служить в ряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) от памятника Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову, расположенного на Аллее Славы Владикавказа.
Обновлено в 15:43