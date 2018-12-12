Около 10 часов длился полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Карибским морем, сообщили в Минобороны. Периодически их сопровождали самолеты ВВС Венесуэлы.

В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем

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