Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде ПобедыРИА Новости 18:03
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
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Танкисты с московского парада Победы рассказали о Т-34: гениальная простота
Московский Комсомолец11:54
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По меньшей мере один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в городе Балтимор.
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Правда, был и одно негативное следствие: во взрослой жизни сам Бидл не мог есть мед – слишком часто его жалили пчелы в юности.
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После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
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Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
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