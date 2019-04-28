В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде ПобедыРИА Новости 18:03

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

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