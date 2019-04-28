Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде ПобедыРИА Новости вчера в 18:03

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
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Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны

Газета.Ruвчера в 18:44

Танкисты с московского парада Победы рассказали о Т-34: гениальная простота

Московский Комсомолецвчера в 11:54

Раскрыты подробности предстоящего парада Победы в Москве

Lenta.ruвчера в 18:11

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

РИА Новостивчера в 18:03

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РБКвчера в 18:00

В газете «Красная звезда» представлен поpядок прохождения механизированной колонны на параде Победы в Москве

Красная звездавчера в 18:04

Минобороны впервые показало список техники московского парада 9 мая

Телеканал 360°вчера в 18:36
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Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019

Обновлено вчера в 08:59
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Более 37 тысяч человек уехали из Забайкалья, Иркутской области и Республики Бурятия с 2016-го до 1 ноября 2018 года, сообщает 29 апреля ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты России.
Обновлено вчера в 23:52
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На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
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Обновлено вчера в 09:56
Культура

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Обновлено 27 апреля в 11:31
Авто

Петербург вошел в десятку регионов по доступности покупки новых машин

Обновлено вчера в 23:57
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Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21

Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено вчера в 02:58
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Финансы

Доллар в мае: проблемы начнутся уже с первого числа

От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс рубля после праздников: если ФРС будет намерена смягчать денежно-кредитную политику, рубль с высокой вероятностью продолжит укрепление (до 63 за доллар), если изменит свои планы, то рубль может ослабнуть (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Гаджеты

Обзор планшета iPad mini (2019). Кое‐что для обычных людей

Весной 2019 года компания Apple внезапно выпустила iPad mini.
Обновлено вчера в 12:35
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Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Общество

«Вечно молодая» модель раскрыла секрет своей внешности

Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

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Политика

Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына

По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
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МакSим потеряла память после аварии

После аварии МакSим проходит курс реабилитации. Она отменила ближайшие концерты и надеется, что скоро придет в норму.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

МВД просит приоткрыть врачебную тайну

МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну.
Обновлено вчера в 17:50
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В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено вчера в 21:57
Авто

Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana

Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
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Медведев посетит Ереван, где примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит с двухдневным визитом Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
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Неизвестный открыл огонь возле церкви в Балтиморе

Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви в американском городе Балтиморе (штат Мэриленд).
Обновлено вчера в 21:57
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На автобане в Восточной Германии столкнулись более 50 машин.
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В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире

Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".
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Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
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