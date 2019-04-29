В Минобороны рассказали, какую новую технику покажут на параде ПобедыNaked Science 07:15

Издание «Газета.ру» со ссылкой на официальную газету Вооруженных сил «Красная звезда» сообщает об утвержденном списке военной техники, которую представят на параде в честь Дня Победы.

В Минобороны рассказали, какую новую технику покажут на параде Победы

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