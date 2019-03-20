Происшествия

Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в ЗабайкальеТелеканал 360° 04:08

Мероприятия проводят комиссии штаба Восточного военного округа и правоохранители, рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев. По информации СМИ, избивали срочников в том числе в одной из воинских частей в районе полигона Цугол в Забайкальском крае.
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Военные проверят «абсурдное» сообщение об избиении солдат в Забайкалье

Российская газета04:45

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Пресс-служба ВВО назвала «абсурдной» информацию об избиении срочников на Цуголе

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