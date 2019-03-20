Происшествия
Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в ЗабайкальеТелеканал 360° 04:08
Мероприятия проводят комиссии штаба Восточного военного округа и правоохранители, рассказал РИА «Новости» начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев. По информации СМИ, избивали срочников в том числе в одной из воинских частей в районе полигона Цугол в Забайкальском крае.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Наука
Абелевская премия впервые присуждена женщине
Обновлено в 05:50
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Двух дебоширов сняли с рейса Сочи-Москва
Полицейские сняли двух пассажиров авиарейса, следовавшего по маршруту Сочи-Москва.
Обновлено в 07:05
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Политика
Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.
Обновлено в 06:19
Политика
Сенат Казахстана возглавила старшая дочь Назарбаева
Обновлено в 04:47
Политика
Киев обвинил Россию в подготовке газовой войны
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в начале новой газовой войны, которую Москва попытается развернуть против Киева по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Экономика
ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов
При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Культура
В Большом театре вручили премию BraVo
В Большом театре раздали скрипичные ключи - именно они символизируют премию BraVo - профессиональную музыкальную награду в области классического искусства.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Подлодка «Казань» впервые выстрелит ракетой «Циркон» в 2020 году
Российская многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» в 2020 году.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Общество
Воробьев и Греф открыли выставку «Метро Экспо — 2019»
Обновлено в 04:35
Транспорт
Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»
Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Политика
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Новой Зеландии арестовали распространявшего в соцсетях видео теракта
В Новой Зеландии сотрудники полиции задержали человека по подозрению в распространении видеотрансляции теракта в Крайстчерче, сообщает 20 марта NZ Herald.
Обновлено в 07:49
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Общество
Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Транспорт
«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы
Компания сообщила об их введении со 2 апреля.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Футбол
Пике получил вызов в сборную Каталонии
Обновлено вчера в 11:59