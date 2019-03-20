Происшествия

Военные проверят «абсурдное» сообщение об избиении солдат в ЗабайкальеРоссийская газета 04:45

Текст был опубликован в социальных сетях и СМИ, там говорилось об избиениях парней, вымогательстве у них денег и угрозах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО, проверить собираются все соединения и воинские части региона. При этом военные назвали сообщение "абсурдным".
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Военные проверят сообщения об избиении солдат в Забайкалье, несмотря на их «абсурдность»

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