Армия и оружие

В Минобороны прокомментировали возможный выход США из ДРСМД
Газета.Ru
17:32

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что РВСН учитывают возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает "Красная звезда".
Газета.Ru17:32
с чего всё началось
"Влияние последствий выхода США из Договора о РСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новыми угрозами нашей безопасности, несомненно, учитываются при планировании боевого применения РВСН", - сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных Сил "Красная Звезда
".
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