Армия и оружие
В Минобороны прокомментировали возможный выход США из ДРСМД
В Минобороны прокомментировали возможный выход США из ДРСМДГазета.Ru17:32
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что РВСН учитывают возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает "Красная звезда".
Газета.Ru17:32
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"Влияние последствий выхода США из Договора о РСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новыми угрозами нашей безопасности, несомненно, учитываются при планировании боевого применения РВСН", - сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных Сил "Красная Звезда".РИА Новости17:09
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