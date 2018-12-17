с чего всё началось

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что РВСН учитывают возможный выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает "Красная звезда".

В Минобороны прокомментировали возможный выход США из ДРСМД

Армия и оружие Армия и оружие Юрий Борисов рассказал о применении российской военной техники в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Единственный ракетный катер ВМС Украины лишился своих ракет С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" (бортовой номер P153) были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит".

Армия и оружие Армия и оружие В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза» В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Пушков оценил возможное желание Трампа уйти из Сирии Президент США Дональд Трамп может рассматривать возможность вывести американские войска из Сирии, но его администрация будет против.

Армия и оружие Армия и оружие Военнослужащие РФ и Абхазии провели совместные учения Российские и абхазские военнослужащие провели совместные комплексные военные тактические учения на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии, сообщает 17 декабря пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие В Донбассе произошел бой между ополченцами ДНР и разведчиками ВСУ Военнослужащие ДНР встретили приближающихся разведчиков огнём из стрелкового оружия, в результате подразделения ВСУ вынуждены были отступить.

Армия и оружие Армия и оружие Оружие сирийских террористов покажут на выставке в Новосибирске Оружие, изъятое у боевиков в ходе вооружённого конфликта в Сирии, покажут на выставке в Новосибирске и Бердске, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ раскрыли стратегический проект в Сирии В октябре 2016 года Минобороны РФ начало подготовительные работы по созданию в Тартусе постоянной военно-морской базы.

Армия и оружие Армия и оружие Разбившийся Су-27 был одним из самых новых на Украине Многоцелевой истребитель Су-27 военно-воздушных сил Украины, разбившийся в Житомирской области, был одной из самых новых машин в составе украинских ВВС.

Армия и оружие Армия и оружие В Воронежской области 300 снайперов отрабатывают спецпрограмму

Армия и оружие Армия и оружие Около 82 тысяч российских военных обеспечили жильем за пять лет Представитель оборонного ведомства напомнил, что в 2013 году в России было 82 тысячи военнослужащих, которые не были обеспечены жильем.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебросила к линии соприкосновения с ЛНР пять «Гвоздик»

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили авиапроект «PCA» для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500 В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA.

Армия и оружие Армия и оружие Боевики обстреляли квартал Алеппо Отряды боевиков, засевшие в районах Рашидин-4 и Рашидин-5 на западной окраине Алеппо, регулярно обстреливают жилые кварталы города самодельными ракетами и из минометов.