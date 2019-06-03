Политика

В Минобороны прокомментировали разрушение памятника Жукову в ХарьковеВести ФМ 10:29

Разрушение памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову в Харькове под улюлюканья и пляски молодчиков с молотками является результатом «нового цивилизационного выбора», сделанного Украиной после 2014 года.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент с бюстом Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.
RT на русском09:33

Подробнее о событии

В Минобороны прокомментировали снос памятника Жукову на Украине

Взгляд.ру17:54

В МО РФ назвали «пещерным варварством» уничтожение бюста Жукова на Украине

ТК Звезда09:30

Минобороны РФ увидело в сносе бюста Жукову движение Украины к варварству

РБК10:07

Абсолютное пещерное варварство. Минобороны оценило выходку неонацистов в Харькове

Вести.Ru09:50

Минобороны РФ: Снос бюста Жукова — результат «нового цивилизационного выбора» Украины

РЕН ТВ09:33

В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове

RT на русском09:33

Украине посулили мировое проклятие после разгрома памятника Жукову

Lenta.ru12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Обновлено вчера в 16:45
Общество

Особое мнение: Константин Ремчуков

Приветствую наших зрителей и слушателей. А особым мнением сегодня высказывает Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты».
Обновлено в 15:12
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Музыка

Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z

Обновлено в 16:47
Происшествия

Умер заключенный из прославившейся банкетом российской колонии

Обновлено в 12:59
Кино

Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено в 18:27
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Наука

Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера

Обновлено в 13:50
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Политика

Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами

Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Футбол

Полузащитник Андрей Иван возвращается в «Краснодар»

Полузащитник Андрей Иван вернется в Россию. 22-летний румынский футболист принадлежат «Краснодару».
Обновлено в 17:46
Политика

Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Экономика

Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов

Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Культура

Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн

Обновлено в 14:29
Теннис

Мария Шарапова может сыграть в турнире на Майорке

Турнир, который пройдет на острове Майорка в городке Санта-Понса, обещает быть представительным.
Обновлено в 17:48
Экономика

В платёжках за ЖКУ появится новая строка

В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Общество

ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты

Более трети опрошенных ВЦИОМом россиян (38%) хотели бы принять участие в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты при соответствии необходимым требованиям к здоровью, возрасту и профессиональным компетенциям, следует из данных исследования.
Обновлено в 11:31
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Теннис

Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 16:17
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки

Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.
Обновлено в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное