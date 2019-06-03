В Минобороны прокомментировали разрушение памятника Жукову в ХарьковеВести ФМ 10:29

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал инцидент с бюстом Маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.

с чего всё началось

Разрушение памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову в Харькове под улюлюканья и пляски молодчиков с молотками является результатом «нового цивилизационного выбора», сделанного Украиной после 2014 года.

В Минобороны прокомментировали разрушение памятника Жукову в Харькове

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