Политика

В Минобороны прокомментировали разрушение памятника Жукову в ХарьковеВести ФМ 10:29

Разрушение памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову в Харькове под улюлюканья и пляски молодчиков с молотками является результатом «нового цивилизационного выбора», сделанного Украиной после 2014 года.
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Минобороны РФ: Снос бюста Жукова — результат «нового цивилизационного выбора» Украины

РЕН ТВ09:33

Минобороны РФ увидело в сносе бюста Жукову движение Украины к варварству

РБК10:07

Абсолютное пещерное варварство. Минобороны оценило выходку неонацистов в Харькове

Вести.Ru09:50

Украине посулили мировое проклятие после разгрома памятника Жукову

Lenta.ru12:59

В Минобороны России прокомментировали инцидент с бюстом Жукова в Харькове

RT на русском09:33

В МО РФ назвали «пещерным варварством» уничтожение бюста Жукова на Украине

ТК Звезда09:30

В Минобороны РФ предрекли Украине разгром и мировое проклятье после разрушения памятника Жукову

Говорит Москва11:13
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено 01 июня в 03:43
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Футбол

Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:48
Общество

У Петропавловской крепости поселился нерпенок

Обновлено в 11:37
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Обновлено в 15:32
Гаджеты

Apple рассказала об обновлениях Watch

Apple в ходе конференции WWDC 2019 раскрыла обновления, которые ждут пользователей Apple Watch в прошивке WatchOs 6.
Обновлено в 13:43
Экономика

Сбербанк заподозрил основателя Антипинского НПЗ в двойной бухгалтерии

Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства предприятия, рассказал Forbes бывший сотрудник Сбербанка (основной кредитор НПЗ), и подтвердил бывший топ-менеджер НПЗ.
Обновлено в 13:14
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Экономика

Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%

Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Происшествия

СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими

В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.
Обновлено в 14:31
Политика

Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию

Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Здоровье

Сергей Бутаков назначен начальником Департамента здравоохранения

Предыдущий начальник Департамента здравоохранения Игорь Маклаков покинул должность в октябре прошлого года «в связи с переходом на новое место работы».
Обновлено в 08:05
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Технологии

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе

В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 12:18
Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Обновлено в 11:52
Единоборства

Джошуа был уверен в победе над Руисом и не думал о реванше

Обновлено в 04:31
Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Футбол

«Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на развитие резерва

«Краснодар» потратил на развитие резерва самую крупную сумму среди всех команд РПЛ.
Обновлено в 12:29
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Игорь Евгеньевич Конашенков
Российский священнослужитель
Российский военный деятель, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации с 30 августа 2011 года. Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации с марта 2017 года. Генерал-майор.
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