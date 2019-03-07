В Минобороны передали семь новых боевых вертолетовРеальное время 11:41

Контракт будет заключен, мы достигли полного взаимопонимания по цене, готовимся, начинаем работу.

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В Минобороны передали семь новых боевых вертолетов

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