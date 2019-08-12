Армия и оружие

В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35Профиль 19:59

Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году. В то же время самолёты МиГ-35, согласно планам, аттестуют до конца 2021 года. Об этом заявил командующий ВВС Сергей Дронов, передаёт РИА Новости со ссылкой на газету «Красная звезда».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Испытания многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в 2019 году, заявил главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин 12 августа в интервью газете «Красная звезда
».
REGNUM20:05

Подробнее о событии

Госиспытания Су-57 и МиГ-35 завершатся в ближайшее время

Вести.Ru19:55

В ВВС России сообщили, что испытания истребителей Су-57 завершатся в 2019 году

ТАСС18:19

Названы сроки завершения госиспытаний новейших Су-57 и МиГ-35

Известия18:59

В Минобороны России назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

RT на русском18:38

Госиспытания новейшего истребителя Су-57 закончатся в этом году

Life.ru18:21

В Минобороны назвали сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

РБК19:07

Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

РИА Новости18:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Экономика

В банк идут одни старики: пенсионеры стали хуже обслуживать долги

По старым долгам Россияне старшего возраста имеют в три раза большую долю просрочки по потребкредитам, чем молодые люди, следует из данных НБКИ по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено 09 августа в 17:01
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Футбол

Хет-трик Ребича вывел «Айнтрахт» в 1/16 финала Кубка Германии

Другой клуб бундеслиги «Айнтрахт» сумел обыграть «Вальдхоф» (5:3). Победу франкфуртской команде принес хет-трик хорватского игрока Анте Ребича, а также голы Филипа Костича и японца Даити Камады.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Семьям погибших под Северодвинском начислят средний доход сотрудника

На военном полигоне под Северодвинском погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Интернет

Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Наука

В Эгейском море нашли остатки пяти кораблекрушений

У побережья греческого острова Левита нашли пять затонувших античных судов, датированных периодом с III века до нашей эры до периода раннего христианства, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции.
Обновлено 09 августа в 07:21
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Экономика

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

У российских военных появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 17:56
Космос

Китай запустил первую многоразовую ракету

Эксперты сообщили, что китайская частная компания LinkSpace совершила запуск первой многоразовой ракеты из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 18:25
Финансы

Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире

Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31

Обновлено в 03:21
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных

Обновлено в 04:17
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Футбол

«Рома» обыграла «Реал» в серии пенальти в товарищеском матче

«Рома» обыграла «Реал» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико».
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Настя Каменских похвасталась, как ей неимоверно повезло с мужем

Каменских неимоверно повезло, что она вышла замуж за любимого мужчина и лучшего друга.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе

Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Авто

Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России

Первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina разработали студенты одного из сибирских университетов.
Обновлено в 20:36
Футбол

Погба рассказал о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своем будущем. Ранее он заявлял о желании перейти в "Реал".
Обновлено в 21:17
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет

По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

«Изумрудный» останется местом отдыха и не будет зарабатывать

Парк "Изумрудный" станет просто местом отдыха. Содержать его будет госучреждение, и на это планируют выделить миллионы из бюджета края.
Обновлено в 20:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
МиГ-35
Боевой самолёт
Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Владимирович Дронов
Российский военачальник
Российский военачальник, заместитель Главнокомандующего Воздушно-Космическими Силами Российской Федерации с 1 августа 2015 года, генерал-лейтенант.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное