с чего всё началось

Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году. В то же время самолёты МиГ-35, согласно планам, аттестуют до конца 2021 года. Об этом заявил командующий ВВС Сергей Дронов, передаёт РИА Новости со ссылкой на газету «Красная звезда».

В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

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