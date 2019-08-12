Армия и оружие
В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35Профиль 19:59
Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году. В то же время самолёты МиГ-35, согласно планам, аттестуют до конца 2021 года. Об этом заявил командующий ВВС Сергей Дронов, передаёт РИА Новости со ссылкой на газету «Красная звезда».
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Испытания многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в 2019 году, заявил главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин 12 августа в интервью газете «Красная звезда».REGNUM20:05
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