В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолетаРИА Новости 03:29

с чего всё началось

В Минобороны опровергли информацию флота США о том, что российский Су-35 "небезопасно" перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря.

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Политика Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Политика Оппозиционеры на Украине объединятся Как отмечается, такое решение оппозиционеры приняли, чтобы перехватить инициативу на юго-востоке страны и набрать больше голосов на выборах в парламент 21 июля.

Наука Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

Политика Президент Молдавии отказался платить России за газ Молдавия никогда не станет оплачивать России долги непризнанной Приднестровской республики.

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.

Авто АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.

Энергетика Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Политика Министром информатизации и связи РТ назначен Айрат Хайруллин Министром информатизации и связи Республики Татарстан вместо Романа Шайхутдинова назначен Айрат Хайруллин, ранее глава Альметьевского района.

Авто Lamborghini выпустила вседорожный Huracan Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).

Политика Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Авто Журналистам попался прототип обновленного электромобиля Renault Zoe Несмотря на тяжелый камуфляж, который был замечен на прототипе французской новинки, кажется, что экстерьер останется без изменений несмотря на то, что оригинальный Zoe был выпущен примерно семь лет назад.

Экономика На ПМЭФ привезли золотой «Aurus» На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартует в Санкт-Петербуоге в четверг, 6 июня, покажут новинку отечественного элитного автопрома – золотой «Aurus».

Футбол СМИ сообщили об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева По информации издания, в ходе встречи было принято решение об отставке главного тренера команды Курбана Бердыева.

Армия и оружие Гиперзвуковое оружие ускорит рост ядерных арсеналов, заявил генерал Не ограниченное никакими договорами развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов будет подстегивать наращивание ядерных арсеналов, считает бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Происшествия В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Экономика РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны» Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Гаджеты Объявлены российские цены на телевизоры‐картины от Samsung Компания Samsung объявила о старте продаж телевизоров-картин The Frame. Цены на технику начинаются от 100 тысяч.

Наука Ученые создали первый лазер на органическом диоде с накачкой током Японские ученые сделали серьезный прорыв – создали первый лазер на органическом диоде, для этого применяется накачка током.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».