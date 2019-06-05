Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолетаРИА Новости 03:29
В Минобороны опровергли информацию флота США о том, что российский Су-35 "небезопасно" перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря.
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с чего всё началось
Российский истребитель Су-35 4 июня трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon, сообщил шестой флота США.Новая газета00:34
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Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
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Меньше всего готовы рассматривать покупку автомобиля по спецпрограмме у дилера собственники автомобилей Citroen (12,9%), Mazda (11,1%) и LADA (6,9%).
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Определены самые грязные регионы России
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Культура
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