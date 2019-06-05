В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолетаРИА Новости 03:29

с чего всё началось

В Минобороны опровергли информацию флота США о том, что российский Су-35 "небезопасно" перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря.

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Экономика Контроль за зарубежными счетами российских компаний ужесточился В феврале 2016 г. была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), и часть ее функций валютного контроля перешла к Федеральной налоговой службе (ФНС).

Происшествия Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.

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Космос В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.

Политика Трамп не исключил военной операции США против Ирана Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.

Политика Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Общество Врачи определили самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

Авто АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта Выяснилось, что на LADA XRAY, реализованных за это время, возможно повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

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Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Гаджеты В России стартовали продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении В России стартовали продажи обновленной версии фотоаппаратов «Зенит», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).

Общество Росреестр разъяснил порядок прописки на даче Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова пояснила, что дом, в котором намерен прописаться гражданин, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости, то есть находится в собственности как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным нормам и требованиям к жилому помещению.

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Шоу-бизнес Звезда «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес намекнула на развод с мужем Виктор же признается жене в любви. В августе прошлого года звезды ДОМа-2 Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов сочетались узами брака.

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Политика Трамп опроверг масштабные протесты против него в Великобритании Президент США Дональд Трамп не увидел во время визита в Великобританию массовых протестов против его приезда.

Политика The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.