Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолетаРИА Новости 03:29

В Минобороны опровергли информацию флота США о том, что российский Су-35 "небезопасно" перехватил американский самолет-разведчик над нейтральными водами Средиземного моря.
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с чего всё началось
Российский истребитель Су-35 4 июня трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon, сообщил
 шестой флота США.
Новая газета00:34

Подробнее о событии

Минобороны опровергло «небезопасный» перехват американского самолета

Известия03:29

Минобороны ответило на претензии США из-за перехвата самолета

РБК03:40

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

РИА Новости03:29

МО РФ опровергло сообщения о «небезопасном перехвате» российским Су-35 американского самолета-разведчика

ТК Звезда02:54

Минобороны РФ отрицает «небезопасный» перехват самолета США над Средиземным морем

Коммерсантъ04:14

В Минобороны прокомментировали данные о «перехвате» Су-35 самолёта США

RT на русском03:02

В США заявили, что российский Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета

ТАССвчера в 23:03
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
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Контроль за зарубежными счетами российских компаний ужесточился

В феврале 2016 г. была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), и часть ее функций валютного контроля перешла к Федеральной налоговой службе (ФНС).
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
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Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено 03 июня в 10:00
Политика

Трамп не исключил военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Политика

Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты

Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Авто

АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта

Выяснилось, что на LADA XRAY, реализованных за это время, возможно повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 03:12
Футбол

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено

Обновлено в 00:59
Авто

Насколько россияне готовы к покупке автомобиля с пробегом у дилера?

Меньше всего готовы рассматривать покупку автомобиля по спецпрограмме у дилера собственники автомобилей Citroen (12,9%), Mazda (11,1%) и LADA (6,9%).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Гаджеты

В России стартовали продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

В России стартовали продажи обновленной версии фотоаппаратов «Зенит», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие

Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ

Обновлено в 03:39
Общество

Росреестр разъяснил порядок прописки на даче

Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова пояснила, что дом, в котором намерен прописаться гражданин, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости, то есть находится в собственности как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным нормам и требованиям к жилому помещению.
Обновлено в 03:34
Общество

Определены самые грязные регионы России

Обновлено в 04:13
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Магнитогорца отдали под суд за изнасилование и убийство школьницы

Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес намекнула на развод с мужем

Виктор же признается жене в любви. В августе прошлого года звезды ДОМа-2 Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов сочетались узами брака.
Обновлено вчера в 14:50
Культура

BadComedian поддержал режиссёр Сарик Андреасян

Режиссёр фильма «Защитники» Сарик Андреасян, который неоднократно становился объектом критики и шуток со стороны блогера Евгения Баженова (BadComedian), неожиданно встал на его защиту.
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Общество

В российских поездах появились первые вагоны с приятными запахами

В российских поездах дальнего следования появились первые вагоны с приятными запахами: все ароматы гипоаллергенны и безвредны для здоровья.
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Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
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Политика

Трамп опроверг масштабные протесты против него в Великобритании

Президент США Дональд Трамп не увидел во время визита в Великобританию массовых протестов против его приезда.
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Политика

The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон

Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.
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Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
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