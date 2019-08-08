с чего всё началось

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России. Об этом сообщает Минобороны России.

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Футбол «Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона «Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма».

Недвижимость Россиянам разрешат покупать квартиры за треть стоимости Покупателям жилья в новостройках могут позволить вносить на эскроу-счета застройщиков не всю сумму сразу, а лишь задаток в размере 30 процентов от полной стоимости квартиры.

Общество Эмили Ратаковски раскритиковали за небритые подмышки Журнал Harper’s Bazaar опубликовал фотографию топ-модели и актрисы Эмили Ратаковски в нижнем белье и небритыми подмышками.

Шоу-бизнес Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта Французский актёр Ален Делон, перенёсший несколько недель назад инсульт, в настоящий момент проходит лечение в одной из клиник Швейцарии.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Происшествия В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.

Хоккей «Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи Хоккеисты омского "Авангарда" одержали победу над санкт-петербургским СКА в заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Происшествия В Киргизии начали второй штурм резиденции экс-президента Атамбаева Силовики начали второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Политика Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Космос В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным спутником связи Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Происшествия Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.

Политика В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Армия и оружие Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Здоровье Число больных раком детей в России достигло исторического максимума Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.

Кино Владимир Коренев оценил слова Тарантино о фильме «Человек-амфибия» Напомним, по время своего недавнего визита в Россию Квентин Тарантино признался, что обожал в детстве смотреть фильм «Человек-амфибия».

Происшествия Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.

Шоу-бизнес Дмитрий Губерниев поспособствовал личному счастью бывшей жены Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев принял участие в программе «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», рассказав об отношениях, которые связывают его с бывшей женой, спортсменкой Ольгой Богословской.

Кино Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.