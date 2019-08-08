с чего всё началось

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России. Об этом сообщает Минобороны России.

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Кино Показы фильма Тарантино в летних кинотеатрах Москвы отменили из-за приближающейся грозы Показы нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в летних кинотеатрах музея "Гараж" в Парке Горького и "Пионере" в Сокольниках, запланированные на вечер четверга, отменили из-за приближающейся грозы.

Политика Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Технологии Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.

Политика Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях 8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ повела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Космос Названа дата коммерческого пуска ракеты «Протон-М» Стало известно, когда состоится коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Гаджеты В Apple Music для Android появится режим караоке и темная тема В Apple Music для Android появилась темная тема и режим караоке, но пока обновление доступно только в бета-версии.

Общество Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работами В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции.

Политика Медведев прокомментировал события в Киргизии Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.

Баскетбол Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.

Общество В МЧС назвали время пика непогоды в Москве В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Энергетика В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1% Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.

Экономика Михаила Фридмана вызвали на допрос в Испании Антикоррупционная прокуратура Испании намерена допросить как подозреваемого российского бизнесмена Михаила Фридмана по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, пишет El Pais.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.