Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95Газета.Ru 13:55
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России. Об этом сообщает Минобороны России.
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с чего всё началось
В четверг командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что два истребителя F-22 «Раптор», два истребителя CF-18 Hornet при поддержке самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, военно-транспортного борта KC-135 и заправщика C-130 «перехватили два бомбардировщика Ту-95 «Медведь» в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски».ФАН13:57
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
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Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
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Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работами
В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции.
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Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
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28-летняя Нино Нинидзе продемонстрировала стальной пресс на отдыхе
Нино Нинидзе продемонстрировала идеальный пресс, который удостоился комплиментов у ее подписчиков.
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Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек.
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Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»
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Обновлено вчера в 09:39
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
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Михаила Фридмана вызвали на допрос в Испании
Антикоррупционная прокуратура Испании намерена допросить как подозреваемого российского бизнесмена Михаила Фридмана по делу о банкротстве испанской компании Zed WorldWide, пишет El Pais.
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Кино
Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки
В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
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