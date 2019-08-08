с чего всё началось

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России. Об этом сообщает Минобороны России.

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Кино Квентин Тарантино рассказал о своём последнем фильме Квентин Тарантино рассказал, каким он видит свой последний фильм.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Гаджеты В Китае стартовали продажи недорогих часов Amazfit Health Watch с ЭКГ Стоит отметить, что датчик ЭКГ в Amazfit Health Watch настраивали при содействии кардиологов Пекинского университета, а как заявили на презентации, точность определения мерцательной аритмии в Amazfit Health Watch составляет 97,24%.

Политика Медведев прокомментировал задержание Атамбаева Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задержание бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним делом этой республики, передает РИА Новости.

Политика Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

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Происшествия Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Политика Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Наука В Ирландии найдено скопление неолитических памятников Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.

Происшествия Mercedes влетел в бригаду реанимации в центре Петербурга Дорожное происшествие с участием бригады реанимации произошло в Петербурге на пересечении улицы Некрасова и Лиговского проспекта в четверг, 8 августа.

Технологии СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Армия и оружие Американский эсминец направился в Черное море Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.

Общество В «Останкино» заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром Произошедший в четверг вечером сбой в вещании ТВ не связан с работой "Останкино", сообщили в телецентре.

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Кино Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома» Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.

Экономика Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.

Общество Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.