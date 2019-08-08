Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95Газета.Ru 13:55

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России. Об этом сообщает Минобороны России.
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с чего всё началось
В четверг командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило
, что два истребителя F-22 «Раптор», два истребителя CF-18 Hornet при поддержке самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, военно-транспортного борта KC-135 и заправщика C-130 «перехватили два бомбардировщика Ту-95 «Медведь» в зоне противовоздушной обороны Канады и Аляски».
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