с чего всё началось

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России. Об этом сообщает Минобороны России.

В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

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