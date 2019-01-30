Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на статью об угрозе захвата Курил ЯпониейRT на русском 04:05

В Минобороны России назвали «арифметическим экспромтом» статью генерала Анатолия Зайцева об угрозе захвата Японией Сахалина и Южных Курил.
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Удар по Курилам – возможный сценарий

Первенство Соединенных Штатов объясняется их стремлением управлять всем миром, большой оборонный бюджет Израиля предопределен «ненадежными» соседями. ОАЭ и Кувейт при карликовых размерах и малочисленном населении несут значительные расходы на содержание военнослужащих.
Военно-промышленный курьер28 января в 20:51

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Минобороны: Статью экс-главы Генштаба Абхазии о «захвате» Курил не надо принимать всерьез

Росбалт04:32

В Минобороны РФ призвали не воспринимать всерьез заявления об угрозе захвата Курил Японией

ТК Звезда03:51

«Арифметический экспромт». В Минобороны оценили статью об угрозе захвата Курил

Life.ru04:22

В Минобороны отреагировали на статью об угрозе захвата Курил Японией

RT на русском04:05

В Минобороны назвали статью об угрозе Курилам «арифметическим экспромтом»

РИА Новости03:59

«Арифметический экспромт»: в Минобороны прокомментировали угрозу захвата Курил Японией

Газета.Ru04:29

В Минобороны РФ назвали статью об угрозе захвата Курил Японией арифметическим экспромтом

Говорит Москва03:57
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Происшествия

Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда

Обновлено в 02:54
Происшествия

Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников

По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто

Стартуют продажи LADA Vesta Sport

31 января 2019 года будет дан старт продаж флагмана модельного ряда LADA Vesta - автомобиля LADA Vesta Sport.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения

Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Авто

Volkswagen третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире

Обновлено в 03:15
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Авто

Новый компактный кроссовер Kia XCeed представят в Женеве

Компания KIA готовит к премьере новый компактный кроссовер XCeed.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В Петербурге задержали чемпиона мира по кикбоксингу из Украины

Обновлено в 04:13
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Гаджеты

Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь

Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.
Обновлено в 03:07
Единоборства

Нурмагомедов и Макгрегор дисквалифицированы за драку после боя

Обновлено вчера в 12:32
Общество

Мэр Белгорода извинился за грубость в отношении пенсионера

Врио мэра Белгорода Юрий Галдун извинился перед горожанином за совет воспользоваться слуховым аппаратом.
Обновлено в 03:33
Кино

Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»

Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено вчера в 09:36
Интернет

Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN

Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.
Обновлено в 02:01
Музыка

Скончался двукратный лауреат «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Известный американский певец умер в возрасте 66 лет. На 67-м году жизни скончался двукратный лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки

Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:02
Экономика

Глава Apple пообещал снизить цены на iPhone

Apple снизит цены на iPhone в ряде стран, где национальные валюты пережили серьезное ослабление к доллару.
Обновлено в 01:43
Общество

Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Авто

Хот-хэтч Hyundai i30 N сертифицирован в России

Обновлено в 03:36
Экономика

В РСА предупредили о возможном росте цен на ОСАГО

Предложенное Минфином РФ и одобренное Банком России увеличение размера страховой выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей повлечет за собой рост средней цены полиса.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией

Обновлено вчера в 16:49
Здоровье

Школы в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за ОРВИ

Школы и учреждения дополнительного образования в Екатеринбурге закрылись на карантин.
Обновлено в 03:41
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется на Южные Курилы

Токио настаивает на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прений в нижней палате парламента.
Обновлено в 00:28
Транспорт

ТПУ «Саларьево» примет первых пассажиров в Москве к лету 2019 года

Обновлено в 03:46
Космос

Пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта

Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше

Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено вчера в 12:21
Транспорт

Продажу «единых» билетов в Крым возобновили с 30 января

Перевозки по "единому" билету в Крым, которые с 2014 года осуществляются в курортный сезон, возобновятся через аэропорт Симферополь с 20 апреля, а через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара - с 30 апреля.
Обновлено в 02:39
ЖКХ

В Барнауле устранили одну из двух коммунальных аварий

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за двух серьёзных коммунальных аварий, произошедших в Барнауле сегодняшней ночью, 30 января, без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района.
Обновлено в 03:20
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