В Минобороны опровергли сообщения об изменении формы одежды в ВДВРИА Новости 10:40

Появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ стали следствием, к сожалению, нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления.

Изменение формы одежды в ВДВ не предполагается даже в проекте, заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны опровергли сообщения об изменении формы одежды в ВДВ

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