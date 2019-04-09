Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в СириюRT на русском 07:34

В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию. Как отметили в ведомстве, фотографии самолёта, появившиеся в сети, были сделаны в 2018 году.
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Минобороны опровергло данные о переброске Су-57 в Сирию

РБК07:38

В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию

RT на русском07:34

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

Lenta.ru07:24

Минобороны опровергло информацию о новой переброске Су-57 в Сирию

ТАСС07:28

Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57

РИА Новости07:20

В МО РФ опровергли сообщение о «возвращении» Су-57 в Сирию

ТК Звезда07:17

Министерство обороны России отрицает, что новейший истребитель Су-57 переброшен в Сирию

Эхо Москвы07:31
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Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Здоровье

Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты

Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Малышева посоветовала 10 упражнений для улучшения здоровья женщин

Телеведущая Елена Малышева опубликовала пост с десятью упражнениями для улучшения здоровья женщин.
Обновлено в 08:38
Политика

Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина

Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:40
Политика

Путин ответил президенту Финляндии на слова про санкции и Крым

Российский лидер Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинисте, который заявил, что РФ виновата в санкциях.
Обновлено в 09:49
Культура

Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу

Обновлено вчера в 07:17
Кино

Показ свинки Пеппы в кинотеатре обернулся детской истерикой

Жители городка Ипсвич привели своих детей на мультфильм «Свинка Пеппа: Фестиваль веселья», а получили многочасовые истерики и безутешные детские слезы.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США

Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой

Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46
Политика

Путин рассказал о перспективах своего визита в США

Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Общество

В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх

В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.
Обновлено в 11:42
Транспорт

Петербург и Кудрово может связать канатная дорога

Примыкающий к Петербургу с востока город Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) могут связать канатной дорогой со станцией «Улица Дыбенко» Петербургского метрополитена.
Обновлено в 11:03
Общество

Названы условия переселения в другой район по реновации

Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга

Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Политика

В «Правом секторе» открестились от Пирожка

Деятельность организации "Правый сектор" запрещена в России.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Культура

В Тверской области напишут картину для книги рекордов

4 мая на Академической даче имени И.Е. Репина в рамках «Пленэра на Академичке» в Вышневолоцком районе Тверской области художники будут устанавливать рекорд для книги рекордов России - напишут самую большую картину маслом за час.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов

Обновлено в 09:44
Культура

Андрей Рубанов вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер»

Кстати Российская национальная премия "Национальный бестселлер" была учреждена в 2001-м году критиками Константином Тублиным и Виктором Топоровым.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в ближайшее время в украинский Яворов для обмена опытом прибудут 150 военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Политика

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Наука

Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего

Обновлено в 03:14
Финансы

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
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