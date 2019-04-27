Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВRT на русском 11:54
Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
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Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову
Рязанский городской сайт12:58
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено в 01:28
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
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Политика
Суд США приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Шоу-бизнес
Юрий Лоза высказался по поводу финала шоу «Голос. Дети»
Лоза отметил, что у Абрамовой "средние музыкальные способности", а ее родители сами виноваты в случившейся ситуации, потому что не стали размышлять к чему приведет победа их дочери.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала
Обновлено в 10:18
Авто
Умелец создал очень дорогую ювелирную модель Ford Escort
Ювелир Рассел Лорд из драгоценных металлов и камней создал Ford Escort в масштабе 1:25.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии
Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
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Космос
NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом
Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Наука
Обнаружен самый древний след человека
Ученые сообщили, что самый древний след человека найден именно на территории Америки, в Чили.
Обновлено в 18:52
Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские тренды
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Какими возможностями обладает Новороссийская военно-морская база
Начальник Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) контр-адмирал Олег Шастов заявил, что работы по обустройству гавани будут завершены в 2020 году.
Обновлено в 18:30
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции
"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Общество
Флешмоб по запуску на воду бумажных корабликов пройдет 16 мая в Москве
На фестивале «Николин день» жители столицы России 16 мая смогут запустить бумажные кораблики в рамках масштабного флешмоба.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 14:02
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Путешествия
Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Авто
Компания Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza
По предварительным данным, новинка в отличие от оригинала получит только новые шильдики, слегка измененные бамперы и решетку радиатора.
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21