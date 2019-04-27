В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВRT на русском 11:54

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.

В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

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