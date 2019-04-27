Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВRT на русском 11:54

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

РИА Новости17:27

В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ

ТК Звезда11:12

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову

Рязанский городской сайт12:58

В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

RT на русском11:54

Минобороны пообещало наказать начальников курсантов после истории с «сорванными погонами»

Интерфакс11:33

Комиссия Минобороны установила, что в Рязанском училище ВДВ курсанты не срывали погоны

ТАСС11:29

Минобороны решило наказать руководство Рязанского училища ВДВ после акции курсантов

Эхо Москвы16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под Воронежем

Обновлено в 18:54
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено в 01:28
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика

Суд США приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Юрий Лоза высказался по поводу финала шоу «Голос. Дети»

Лоза отметил, что у Абрамовой "средние музыкальные способности", а ее родители сами виноваты в случившейся ситуации, потому что не стали размышлять к чему приведет победа их дочери.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Авто

Умелец создал очень дорогую ювелирную модель Ford Escort

Ювелир Рассел Лорд из драгоценных металлов и камней создал Ford Escort в масштабе 1:25.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии

Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 15:54
Космос

NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом

Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Лолита сообщила о слежке за ней

Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Наука

Обнаружен самый древний след человека

Ученые сообщили, что самый древний след человека найден именно на территории Америки, в Чили.
Обновлено в 18:52
Экономика

Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Вера Васильева призналась, что любила другого человека

Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Какими возможностями обладает Новороссийская военно-морская база

Начальник Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) контр-адмирал Олег Шастов заявил, что работы по обустройству гавани будут завершены в 2020 году.
Обновлено в 18:30
Футбол

«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Общество

Флешмоб по запуску на воду бумажных корабликов пройдет 16 мая в Москве

На фестивале «Николин день» жители столицы России 16 мая смогут запустить бумажные кораблики в рамках масштабного флешмоба.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 14:02
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Политика

«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Игры

Для Kingdom Hearts III анонсировали набор сюжетных дополнений — Re:Mind

Обновлено в 04:56
Авто

Компания Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza

По предварительным данным, новинка в отличие от оригинала получит только новые шильдики, слегка измененные бамперы и решетку радиатора.
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное