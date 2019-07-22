Армия и оружие
В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в СирииREGNUM 07:29
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб. Конвой принадлежал террористической группировке «ХайятТахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Общество
Пиво в России предлагают не считать за алкоголь
В Министерстве промышленности и торговли России выступили с предложением о смягчении ограничения на розничную продажу пива.
Обновлено 20 июля в 07:34
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Интернет
В интернете появились поддельные приложения FaceApp
Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Набирающая мощь российская армия вселила ужас в американцев
Российская армия грамотно применяет инновационные разработки, тем самым прокладывая себе путь к доминированию в военной сфере.
Обновлено в 07:31
Политика
В Генпрокуратуре Украины опровергли данные об «исчезновении» Луценко
Об «исчезновении» Луценко сообщал бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Мосгорсуд изменил приговор подруге экс-полковника Захарченко
Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:23
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой»
Ранее сообщалось, что Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов в Житомире.
Обновлено в 08:22
Кино
Тора превратят в женщину в новом фильме Marvel
В четвертом фильме о супергерое Торе из вселенной Marvel появится Тор-женщина.
Обновлено в 06:19
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты
ASUS представил новый смартфон ASUS ROG Phone 2 для геймеров
Сегодня 22 июля состоялась официальная презентация нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, работающий под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Спартак» и «Зенит» лидируют по продажам сезонных абонементов
Третье место занимает футбольный клуб "Краснодар", сообщает портал sport-connect.ru. "Быки" продали 12,5 тысячи абонементов.
Обновлено в 07:46
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице
Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
Спорт
Российские шпажисты заняли седьмое место на ЧМ
Мужская сборная России заняла седьмое место в командных соревнованиях шпажистов на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК
В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую более полувека назад подводную лодку
Во Франции обнаружили подводную лодку «Минерва», затонувшую в Средиземном море 51 год назад.
Обновлено в 06:55
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей»
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».
Обновлено в 08:10
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Обновлено в 02:18
Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 03:51
Спорт
Костин завоевал серебро ЧМ на 50 метров баттерфляем
Российский пловец Олег Костин завоевал серебро на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 08:00