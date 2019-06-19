Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войскаРоссийская газета 10:50

В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году. Об этом глава военного ведомства сообщил, выступая на коллегии Минобороны, посвященной реализации гособоронзаказа.

Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Шоу-бизнес Дмитрия Шепелева затравили после годовщины смерти Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев, который являлся гражданским супругом ныне покойной Жанны Фриске, рассказал о травле в социальных сетях, разгоревшейся в связи с годовщиной смерти артистки.

Политика В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.

Шоу-бизнес Ксения Собчак снова носит обручальное кольцо Ошибки быть не может: кольцо, очень напоминающее обручальное, такое же, какое Ксения носила во время брака с Максимом Виторганом, было надето у нее на безымянном пальце правой руки.

Политика Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17 Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.

Происшествия ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Политика Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.

Экономика Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Политика Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.

Энергетика Украина сделала России предложение по газу Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.

Происшествия В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Финансы Минфин и ФНС предложат изменения расчета страховых взносов для ИП «Минфину России, ФНС России и Минтруду России совместно с АО "Российский экспортный центр" поручено внести предложения в Правительство Российской Федерации о возможности изменения порядка исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощённой системе налогообложения, по формуле 1% от суммы "доходы – расходы"», - отмечается в сообщении.

Экономика Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Экономика Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.