Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войскаРоссийская газета 10:50
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году. Об этом глава военного ведомства сообщил, выступая на коллегии Минобороны, посвященной реализации гособоронзаказа.
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В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельРИА Новости 09:37
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