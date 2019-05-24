Армия и оружие

В Минобороны назвали ложью сообщения о химатаке в ИдлибеНТВ 12:40

Российское военное ведомство категорически опровергло предположения о химатаке в Сирийской провинции Идлиб. Во вторник Госдепартамент США сообщил, что подконтрольные Башару Асаду вооруженные силы 19 мая, вероятно, применили в Идлибе отравляющее вещество — хлор.
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с чего всё началось

Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью

Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости10:14

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Минобороны: Выдумками о химатаке в Идлибе прикрывают террористов

Российская газета10:31

Минобороны назвало ложью сообщения о химатаке в Идлибе

РБК13:25

В Минобороны РФ опровергли сообщение о химатаке в Сирии

Вести.Ru11:31

Минобороны РФ опровергло сообщение о химатаке в Сирии

News.ru10:48

В Минобороны РФ назвали ложью заявления США о химатаке в Сирии

RT на русском17:42

Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью

РИА Новости10:14

Минобороны РФ: США пытаются навязать миру очередную ложь о «химической атаке» в Сирии

ТК Звезда09:59
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Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале

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Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах

Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
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Bloomberg назвал победителя в торговой войне США и Китая

Агентство Bloomberg написало статью о торговой войне США и Китая, сравнив произошедшее с боксом.
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Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
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Происшествия

Жителей жилого дома на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

Жилой дом загорелся на юге Москвы. Площадь пожара составляет 509 кв. м, его жильцов эвакуировали.
Обновлено в 17:34
Общество

На Бали произошло извержение вулкана Агунг

На острове Бали в Индонезии в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг, сообщает агентство Associated Press.
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Здоровье

Студентке Оксфорда с искусственным сердцем дали степень магистра посмертно

Вылечить рак сердца можно было только при помощи пересадки. Ребекке сделали операцию, дав ей искусственное сердце.
Обновлено в 20:40
Происшествия

В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
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Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Обновлено в 18:28
Общество

Скрипаль рассказал племяннице, что находится под охраной в Британии

В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Хоккей

ИИХФ утвердил проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге

Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году Чемпионат мира по хоккею-2023 состоится с 5 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:12
Авто

Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon

Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса

Обновлено в 11:07
Общество

Бальнеологический комплекс «Хонока» поможет сахалинцам думать о вечном ближе к осени

Строительство бальнеологического комплекса "Хонока" в Южно-Сахалинске стартовало два года назад, и беспроблемным назвать его тяжело — объект изначально собирались сдать в 2018 году, но сроки переносились.
Обновлено в 07:55
Наука

Ученые выяснили, какие продукты опаснее после 50 лет, чем курение

Обновлено вчера в 17:43
Космос

SpaceX вывела в космос 60 спутников для глобального интернета

Компания SpaceX после старта ракеты Falcon 9 успешно вывела в космос 60 спутников проекта Starlink, предназначенных для раздачи глобального интернета.
Обновлено в 00:35
Политика

Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США

По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Кино

Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов

Изначально планировалось, что фильм про синего ежа должен был выйти в ноябре этого года. Теперь премьера назначена на 14 февраля 2020-го.
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес

Миллу Йовович на Каннском фестивале подвело слишком тесное декольте

Платье выглядело бы прелестно, если бы не слишком тесный лиф, передавивший грудь звезды.
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В Мексике разбился вертолет Ми-17

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Helsingin Sanomat (Финляндия): Китай выращивает картофель на Луне, а также планирует накормить картофелем значительную часть своего населения (Helsingin Sanomat)

На посадочном модуле находится небольшой герметичный контейнер с семенами хлопчатника, рапса, резуховидки Таля, картофеля, а также дрожжи и яйца плодовой мухи.
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Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

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Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
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