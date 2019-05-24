Армия и оружие

В Минобороны назвали ложью сообщения о химатаке в ИдлибеНТВ 12:40

Российское военное ведомство категорически опровергло предположения о химатаке в Сирийской провинции Идлиб. Во вторник Госдепартамент США сообщил, что подконтрольные Башару Асаду вооруженные силы 19 мая, вероятно, применили в Идлибе отравляющее вещество — хлор.
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Минобороны назвало сообщения о химатаке в Идлибе циничной ложью

Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости10:14

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Минобороны назвало ложью сообщения о химатаке в Идлибе

РБК13:25

В Минобороны РФ опровергли сообщение о химатаке в Сирии

Вести.Ru11:31

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Минобороны: Выдумками о химатаке в Идлибе прикрывают террористов

Российская газета10:31

В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии

RT на русском10:31

Минобороны РФ опровергло сообщение о химатаке в Сирии

News.ru10:48

Минобороны РФ: США пытаются навязать миру очередную ложь о «химической атаке» в Сирии

ТК Звезда09:59
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На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры

Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
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Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
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Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
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Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
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Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

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Экранизация манги «Акира» от Тайки Вайтити получила дату выхода

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Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
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Названы модели LADA, которые появятся в следующем году

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Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
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