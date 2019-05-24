Армия и оружие
В Минобороны назвали ложью сообщения о химатаке в ИдлибеНТВ 12:40
Российское военное ведомство категорически опровергло предположения о химатаке в Сирийской провинции Идлиб. Во вторник Госдепартамент США сообщил, что подконтрольные Башару Асаду вооруженные силы 19 мая, вероятно, применили в Идлибе отравляющее вещество — хлор.
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Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.РИА Новости10:14
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