Политика
В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб СШАLenta.ru 13:20
«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы манипулируют общественным сознанием с помощью проектов Metal Gear и "Эхо Рунета", заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.Интерфакс11:53
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Обновлено в 13:17
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Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", встречи пройдут 7 августа на "Хард Рок-стэдиум" в Майами, а 10 августа сыграют ответную игру на "Мичиган стэдиум".
Обновлено вчера в 17:15
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Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
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Обновлено в 14:16
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Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
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Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
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Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.
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Обновлено в 17:17
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Здоровье
В Марий Эл семьи с детьми могут обратиться за помощью к специалистам
В Марий Эл родители с детьми могут обратиться за помощью и поддержкой к специалистам – педагогам и психологам.
Обновлено в 14:35
Футбол
Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего
Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
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Армия и оружие
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Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
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Происшествия
В Мексике похитили американского студента
Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму
Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
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Спрос на платья для выпускного вечера вырос за год на 8%
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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36