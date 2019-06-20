Политика

В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб СШАLenta.ru 13:20

«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.
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Замминистра обороны назвал игру Metal Gear проектом американских спецслужб

Американские спецслужбы манипулируют общественным сознанием с помощью проектов Metal Gear и "Эхо Рунета", заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.
Интерфакс11:53

Подробнее о событии

Минобороны РФ: США манипулируют молодёжью через игру Metal Gear

News.ru13:55

Замминистра обороны назвал игру Metal Gear проектом американских спецслужб

Дождь17:24

«Формирование у молодежи активной протестной активности». Замминистра обороны назвал японскую игру проектом американских спецслужб

Фонтанка.Ру14:57

Замминистра обороны Андрей Картаполов назвал компьютерную игру Metal Gear проектом американских спецслужб

Эхо Москвы20:25

В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США

Lenta.ru13:20

Замминистра обороны назвал игру Metal Gear проектом американских спецслужб

Интерфакс11:53

Минобороны РФ уличило США в попытке воздействовать на сознание россиян

ФАН11:21
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Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Политика

Началась «прямая линия» с Путиным

В четверг, 20 июня, около полудня был дан старт ежегодной "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:10
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Футбол

«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию

Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
Обновлено в 20:21
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Политика

Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Теннис

Энди Маррей выступит на Уимблдоне

Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.
Обновлено в 18:18
Общество

Сергей Собянин поздравил с днем рождения Николая Дроздова

Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Футбол

«Барселона» и «Наполи» сыграют в первом Кубке Ла Лиги-Серии А

Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", встречи пройдут 7 августа на "Хард Рок-стэдиум" в Майами, а 10 августа сыграют ответную игру на "Мичиган стэдиум".
Обновлено вчера в 17:15
Кино

Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel

Обновлено в 19:14
Гаджеты

Зарядное устройство от Vivo зарядит смартфон за 13 минут

Китайский производитель техники Vivo выпустил одно из самых мощных зарядных устройств для смартфонов в мире.
Обновлено в 14:16
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье

Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области

Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
Обновлено в 15:31
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.
Обновлено в 20:21
Общество

Игорь Быкариз: «Парк обустроим по науке»

Обновлено в 19:54
Авто

В Англии заявили Mustang c электрическим полным приводом

Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено в 14:20
Политика

Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Здоровье

В Марий Эл семьи с детьми могут обратиться за помощью к специалистам

В Марий Эл родители с детьми могут обратиться за помощью и поддержкой к специалистам – педагогам и психологам.
Обновлено в 14:35
Футбол

Салихамиджич заявил, что «Бавария» желает Хуммельсу всего наилучшего

Матс внес в эти успехи большой вклад. Мы желаем Матсу и его семье всего самого хорошего.
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

Малышева два часа гуляла по улицам босиком

Телеведущая Елена Малышева два часа гуляла по Москве босиком. Своим новым опытом она поделилась в Instagram.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США

Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Происшествия

В Мексике похитили американского студента

Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Обновлено в 18:57
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 09:05
Общество

Спрос на платья для выпускного вечера вырос за год на 8%

Обновлено в 21:00
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
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Российский военачальник, заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации. Генерал-полковник.
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