Американские спецслужбы манипулируют общественным сознанием с помощью проектов Metal Gear и "Эхо Рунета", заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.

с чего всё началось

«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

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