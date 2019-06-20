Политика
В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб СШАLenta.ru 13:20
«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы манипулируют общественным сознанием с помощью проектов Metal Gear и "Эхо Рунета", заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.Интерфакс11:53
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
Происшествия
«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей
Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Политика
Саакашвили призвал полицию не подчиняться действующим властям Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с Украины призвал грузинскую полицию не подчиняться председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и «перейти на сторону народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 14:56
Политика
Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером
Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.
Обновлено в 09:31
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Обновлено в 09:33
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова ответила на вопрос о неудачах в любви
Екатерина Климова остроумно ответила на неудобный вопрос от одного из подписчиков по поводу ее личной жизни.
Обновлено в 05:42
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял украинских солдат
Украинских солдат на границе с Донбассом расстрелял командир одного из подразделений ВСУ, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 19 июня.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
Не исключается, что привезенные в Россию GAC GS8 Trumpchi направят на сертификацию и прохождения тестов.
Обновлено в 15:59
Футбол
«Матч ТВ»: Базелюк заключил контракт с «Мордовией» на один год
По информации «Матч ТВ», 26-летний нападающий заключил с саранским клубом контракт, рассчитанный на один год.
Обновлено в 15:42
Общество
В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Наука
Ученые впервые записали пение редкого японского кита
Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Хоккей
Овечкин получит почти миллионную пенсию
Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.
Обновлено в 13:29
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57