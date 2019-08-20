Армия и оружие
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военныхРоссийская газета вчера в 19:31
Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Россию представят войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, а также ВДВ и ВКС.
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