Армия и оружие

В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе
RT на русском
04:09

Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
RT на русском04:09

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Украинские военные обкатали «Бук» и попали на видео

Lenta.ru08:02

На Украине решили «успокоить наглых» архивными видеосъемками стрельб «Буков»

ТК Звезда07:39

Минобороны Украины сообщило о проверке готовности ПВО в Донбассе

РИА Новости06:52

ВСУ проверили готовность системы ПВО в Донбассе

REGNUM05:29

Украинские военные провели проверку боеготовности ПВО в Донбассе

Life.ru05:01

Минобороны Украины: военные проверили готовность ПВО в Донбассе

Комсомольская правда04:32

В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе

RT на русском04:09
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил об одобрении Трампом турецкой военной операции в Сирии

Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Показатели надежности Су-35 в Сирии втрое превысили нормативные

Показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

В ДНР опасаются наступления силовиков в Донбассе

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается наступления украинских силовиков 24-25 декабря, сообщил журналистам в понедельник заместитель начальника Управления народной милиции Эдуард Басурин.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Единственный украинский ракетный катер лишился своих ракет

В Сети появилась фотография единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" без пусковых контейнеров для противокорабельных ракет П-15М "Термит".
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

На аэродром Бельбек возвращаются истребители

Строительные работы на аэродроме начались весной 2018 года.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Иракские ВВС уничтожили в Сирии 2 здания, использовавшиеся лидерами ИГ

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»

В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Около 1000 российских и абхазских военных провели совместные учения

Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Генерал почистил пистолет и случайно убил себя

Предположительно, пуля из пистолета попала генералу в голову, когда он его чистил.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Эксперт оценил состояние украинской авиации

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Новосибирцам покажут трофейное оружие сирийских террористов

Оружие, изъятое у боевиков в ходе вооружённого конфликта в Сирии, привезли в Новосибирск и Бердск.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Сирия обвинила Турцию в пособничестве террористам

Мухаммад Фади Саун – исполняющий обязанности губернатора сирийской провинции Идлиб обвинил турецкие власти в нежелании выполнять свои обязательства по достигнутым с РФ договоренностям, а также в пособничестве террористам.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Разработчик подлодок типа «Борей» сравнил его с «Вирджинией»

Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В случае удара по ДЛНР Украина перестанет существовать

Как пишет паблик "СМИ_ли" в Телеграм, в интервью агентству военные якобы заявили, что могут "лишь повторить слова верховного главнокомандующего о том, что в случае атаки на Донбасс с политическими или иными целями, Украина получит тяжелейшие последствия и потерю своей государственности".
Обновлено в 08:09
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