Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдатRT на русском 03:59
Ранее Булгаков сообщил, что около 600 тыс. военнослужащих российской армии ежедневно получают трёх-четырёхразовое питание по норме №1 продовольственного пайка. В марте 2018 года в Минобороны России рассказали о разработке нового пайка для российского спецназа.
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Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский объяснил роспуск Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил роспуск Верховной рады низким доверием граждан к парламенту, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:12
Энергетика
Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Спорт
Степанова и Пономарева дисквалифицированы на 4 года за допинг
Бегунья на спринтерские дистанции Степанова дисквалифицирована с 6 мая 2019 года: в ее допинг-пробе обнаружен анаболический стероид оксандролон.
Обновлено в 10:14
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика
США расширили санкции против России
Американский Минторг ввел санкции против ряда российских организаций, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:23
Авто
В России отзывают 18 автомобилей Mercedes-Benz
Как сообщается на сайте Росстандарта, под отзыв попали 18 машин моделей Mercedes-Benz С-/Е—Class и GLK, произведенные в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Религия
Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Огромную опухоль в малом тазу удалили женщине в Москве
В больницу обратилась 38-летняя женщина из другого региона РФ, у которой была диагностирована огромная злокачественная внеорганная опухоль малого таза, которая практически полностью сдавливала органы таза.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты
Протесты в Абхазии Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании.
Обновлено в 04:28
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Теннис
Донской проиграл в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»
Евгений Донской не прошел во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. Соревнования проходят в Париже.
Обновлено вчера в 13:37
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Причины трагедии в Керченском колледже установлены
Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
Обновлено в 10:19
Общество
«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки
Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки.
Обновлено в 08:09
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Здоровье
В российских больницах не хватает врачей
Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.
Обновлено в 08:44
Музыка
Голограмма Уитни Хьюстон собирается на гастроли
Обновлено в 10:03
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Общество
«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма
Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng
Китайская корпорация Huawei объявила, что ее собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте
Андрей Богдан, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что глава государства в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.
Обновлено в 09:30
Технологии
Блогеры смогут давать своим страницам в ЖЖ собственное доменное имя
Блогеры смогут давать блогам в ЖЖ собственное доменное имя, сообщает LiveJournal.
Обновлено в 10:25