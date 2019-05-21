В Минобороны России рассказали о рационе солдатRT на русском 03:59

Ранее Булгаков сообщил, что около 600 тыс. военнослужащих российской армии ежедневно получают трёх-четырёхразовое питание по норме №1 продовольственного пайка. В марте 2018 года в Минобороны России рассказали о разработке нового пайка для российского спецназа.

В Минобороны России рассказали о рационе солдат

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.

Политика Зеленский объяснил роспуск Верховной рады Президент Украины Владимир Зеленский объяснил роспуск Верховной рады низким доверием граждан к парламенту, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Энергетика Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе» Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».

Космос Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.

Спорт Степанова и Пономарева дисквалифицированы на 4 года за допинг Бегунья на спринтерские дистанции Степанова дисквалифицирована с 6 мая 2019 года: в ее допинг-пробе обнаружен анаболический стероид оксандролон.

Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Политика США расширили санкции против России Американский Минторг ввел санкции против ряда российских организаций, сообщается на сайте ведомства.

Авто В России отзывают 18 автомобилей Mercedes-Benz Как сообщается на сайте Росстандарта, под отзыв попали 18 машин моделей Mercedes-Benz С-/Е—Class и GLK, произведенные в период с 2018 по 2019 года.

Происшествия Задержан вице-губернатор Ростовской области Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Транспорт В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Религия Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.

Здоровье Огромную опухоль в малом тазу удалили женщине в Москве В больницу обратилась 38-летняя женщина из другого региона РФ, у которой была диагностирована огромная злокачественная внеорганная опухоль малого таза, которая практически полностью сдавливала органы таза.

Происшествия Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Политика У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты Протесты в Абхазии Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании.

Наука Желание завести собаку может быть связано с генетикой Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.

Экономика ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.

Теннис Донской проиграл в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» Евгений Донской не прошел во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. Соревнования проходят в Париже.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Происшествия Причины трагедии в Керченском колледже установлены Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Здоровье В российских больницах не хватает врачей Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.

Общество В России упростили порядок установления инвалидности «Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.

Общество «Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.

Гаджеты Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng Китайская корпорация Huawei объявила, что ее собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.