В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским моремRT на русском 20:16

Противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации выполнил плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, полёт состоялся 5 апреля.

В Минобороны России рассказали о полёте Ил-38 над Японским морем

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