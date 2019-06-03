Политика

В Минобороны прокомментировали снос памятника Жукову в ХарьковеАргументы и Факты 10:25

Бюст советского маршала был снесен националистами в Харькове днем в воскресенье Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал уничтожение бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
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Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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В Раде оценили снос бюста Жукова националистами

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Как пишет издание «Московский комсомолец», в ходе торгов на бирже 3 июня стоимость акций Газпрома за несколько часов увеличилась на 17%.
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Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
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