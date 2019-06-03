Политика
В Минобороны прокомментировали снос памятника Жукову в ХарьковеАргументы и Факты 10:25
Бюст советского маршала был снесен националистами в Харькове днем в воскресенье Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал уничтожение бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове.
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