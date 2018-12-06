Армия и оружие
В Минобороны России оценили проход эсминца США
В Минобороны России оценили проход эсминца СШАРоссийская газета04:20
Американский эсминец McCampbell не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 км. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская газета04:20
Оценить
160 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Армия и оружие
Су-57 вооружат аналогом «Кинжала»
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море
Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией
Страны ЕС после инцидента призвали Украину и РФ снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Возле Калининграда может появиться военная база США
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Мотострелки ЮВО начали масштабные учения в Чечне
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии
Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии. Доклад с отчетом был опубликован 5 декабря.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Новый МРК с «Калибрами» «Орехово-Зуево» отправился в Севастополь
Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", завершил государственные испытания и взял курс на пункт постоянной дислокации Севастополь.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
«Самару» отдадут в аренду Индии
Индия возьмет в аренду российскую атомную подводную лодку проекта 971, сообщает India Today.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В США назвали оружие, которое позволит «доминировать в мире»
Пока авторы журнала перечисляют оружие, которое США создаст в будущем, чтобы "доминировать в мире в эпоху гиперзвука", эта эпоха уже наступила, поскольку Россия и Китай уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты, а научная мысль и оборонная промышленность этих стран тоже не стоит на месте.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В сирийском Алеппо восстановили школу
В сирийском Алеппо полностью восстановили первую школу, разрушенную террористами.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Удары международной коалиции в Сирии унесли жизни 25 мирных жителей
В результате атак международной коалиции во главе с США на юго-востоке провинции Дейр-Эз-Зор погибли 25 и пострадали 17 мирных жителей, сообщает 6 декабря источник ИА Красная Весна в Сирии.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Российские БТР-82А вооружат управляемыми противотанковыми ракетами
БТР-82А планируется оснащать противотанковыми ракетными комплексами "Атака".
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и AH-64 Apache сравнили в США
Сравнить "два лучших боевых вертолета в мире" решил Business Insider. Начинают авторы с летных характеристик.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Испания присоединяется к разработке европейского самолета будущего
Испания планирует присоединиться к франко-германскому проекту разработки перспективного европейского истребителя 21-го века, более известного как "Система вооружения нового поколения" (NGWS), сообщает ЦАМТО.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Верховная рада приравняла боевиков ОУН-УПА* к ветеранам войны
Верховная рада приняла закон №8519 о признании членов запрещенной в России ОУН-УПА* (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия*) участниками боевых действий 1944-1956 годов против СССР.
Обновлено в 05:41