В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в СирииRT на русском 10:31

Российское Минобороны опровергло сообщения о химической атаке в сирийской провинции Идлиб.

с чего всё началось

Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — говорится в сообщении представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое оказалось в распоряжении RT.

В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии

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