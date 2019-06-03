Политика
В Минобороны РФ прокомментировали снос памятника Жукову в ХарьковеАргументы и Факты 10:25
Бюст советского маршала был снесен националистами в Харькове днем в воскресенье Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал уничтожение бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове.
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Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Политика
Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России
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Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
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BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
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Экономика
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Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
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Ночной режим для iPhone и перемены в iTunes: Apple представит новинки на WWDC 2019
Весь мир поклонников высоких технологий замер в ожидании ежегодной конференции WWDC 2019, на которой разработчики Apple делятся своими планами на ближайший год, а также анонсируют разнообразные новинки.
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Футбол
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Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
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Авто
Brabus представил два внедорожника лимитированной серии G63
Brabus выпустил две лимитированные версии модели Mercedes-AMG G63, получившие тот же 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом.
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Экономика
Российские миллиардеры за пять месяцев стали богаче на $23 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года увеличилось на $22,7 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Представители МИД России оценили претензии Украины на запланированных на ближайшее время слушаниях в Международном суде ООН.
Обновлено вчера в 09:29
Транспорт
За 7 лет метрополитен Петербурга купит 800 вагонов
Уже в 2019 году парк подвижного состава предприятия пополнится на 84 вагона. Беглов сделал своё заявление в ходе визита в метродепо Невское.
Обновлено в 11:35
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено в 11:14
Политика
Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи
Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
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Обновлено в 10:56
Общество
В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по русскому языку проходит штатно
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку проходит штатно, несмотря на зафиксированные в выходные хакерские атаки, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Samsung анонсировал новые ноутбуки Notebook 7 и Notebook 7 Force
Обновлено вчера в 23:45
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Сотрудники секретной службы открыли огонь по человеку у Белого дома
Сотрудники Секретной службы США применили огнестрельное оружие в отношении неизвестного мужчины, который хотел попасть на закрытую территорию Белого дома.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой
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Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50
Происшествия
При крушении вертолёта в США погибли три человека
В результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас погибли три человека, один пострадал.
Обновлено в 12:55
Энергетика
Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
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Футбол
Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе большинства своих людей из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55