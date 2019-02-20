В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войнеРИА Новости 08:29

с чего всё началось

Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне

Политика Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика СМИ узнали о наказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в России Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.

Политика Австрия рассказала США о планах по «Северному потоку – 2» Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что Австрия заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект "Северный поток-2".

Политика CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю Генеральный прокурор США Билл Барр уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США и сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем в ходе этой кампании, сообщает CNN со ссылкой на людей, знакомых с планами генпрокурора.

Гаджеты Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy В среду, 20 февраля, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новые смартфоны линейки Galaxy. передает корреспондент РБК.

Происшествия Основателя Baring Vostok Калви перевели в общую восьмиместную камеру Основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка «Восточный», перевели из карантина СИЗО 99/1 в восьмиместную камеру.

Политика Постпреды стран ЕС одобрили поправки к Газовой директиве Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper) одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, согласованный ранее Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.

Политика СМИ: с повредившего в море ракеты для С-400 перевозчика потребовали 11 млрд рублей Отмечается, что сумма исков составляет 11 млрд руб. В издании также напомнили, что контракт на поставку ЗРК С-400 Китай заключил с Россией в 2014 году.

Происшествия Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".

Политика Владимир Путин призвал пересчитать пенсии Владимир Путин призвал индексировать пенсию и денежные выплаты сверх прожиточного минимума.

Политика Правительство Исландии продлило разрешение на китовую охоту Правительство Исландии приняло решение продлить разрешение на охоту на китов на следующие пять лет, сообщает в среду Sveriges Radio.

Политика Путин заявил о теоретической угрозе отключения России от интернета Президент России Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения страны от интернета, в связи с чем необходимо создавать независимую сеть.

Политика Посольство России в Лондоне не может констатировать, что Скрипали живы Российские дипломаты в Великобритании не могут констатировать, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, предположительно отравленные в Солсбери, по-прежнему живы.

Политика Население Украины за 2018 год сократилось на 233 тысячи человек Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила, что численность населения Украины на протяжении января — ноября 2018 года сократилась на 208,8 тыс. человек.

Политика Макрон объявил о подготовке закона против ненависти в интернете По словам Макрона, с мая этого года депутат Летисия Авия внесет во французский парламент законопроект для борьбы с ненавистью в Интернете.

Происшествия Фигурантам дела Baring Vostok предъявлено обвинение Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено директору по инвестициям компании Baring Vostok Ивану Зюзину и партнеру фирмы Вагану Абгаряну.

Хоккей ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ Московский ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Происшествия Во Внуково едва не столкнулись частный самолет и пассажирский Boeing Частный самолет Bombardier Challenger 600 во время взлета в аэропорту Внуково 19 февраля не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, что грозило столкновением с заходившим на посадку пассажирским Boeing.

Общество Особое мнение: Кирилл Рогов К. Рогов ― Медведев не найдет и ничего не будет. А. Нарышкин ― Он пообещал, что уже в этом году мы почувствуем улучшение жизни.

Политика Порошенко заявил о риске техногенной катастрофы в Донбассе Президент Украины Петр Порошенко в среду во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил об ухудшении экологической ситуации и риске техногенной катастрофы в Донбассе.

Экономика Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.

Политика США отказались принять жену боевика ИГ из лагеря беженцев в Сирии США не будут предоставлять въезд в страну жене боевика террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Ходе Мутана, которая сейчас находится в лагере беженцев в Сирии.

Единоборства Чемпион UFC Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре Провести поединок в ноябре этого года предложил обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов канадцу Жоржу Сен-Пьеру.

Энергетика Польша станет центром реэкспорта американского СПГ, заявил посол США Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа, заявила посол США Джорджетт Мосбахер на семинаре в среду в Варшаве.