Театры
В Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТ имени ГорькогоRT на русском 12:17
Министерство культуры прокомментировало ситуацию вокруг МХАТа имени Горького, группа артистов которого потребовала вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на художественную политику МХАТа.
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Честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:58
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