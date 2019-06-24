Театры

В Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТ имени ГорькогоRT на русском 12:17

Министерство культуры прокомментировало ситуацию вокруг МХАТа имени Горького, группа артистов которого потребовала вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на художественную политику МХАТа.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Честно говоря, никогда не знал, что именно президент России назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:58

Подробнее о событии

В Минкультуры прокомментировали ситуацию вокруг МХАТ имени Горького

RT на русском12:17

Во МХАТе ответили на претензии о качестве спектаклей

РИА Новости06:19

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

Газета.Ru09:58

В Минкультуры призвали худрука МХАТа имени Горького прислушиваться к Дорониной

Интерфакс08:04

В Кремле прокомментировали обращение к Путину актёров МХАТа с просьбой сменить худрука

Говорит Москва06:10

Кремль отреагировал на просьбу артистов МХАТ вернуть Доронину

Московский Комсомолец06:37

Артисты МХАТа вступились за Доронину

Lenta.ruвчера в 15:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Армия и оружие

Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Обновлено в 09:31
Происшествия

Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео

Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
Обновлено в 11:39
Авто

Электрокар Lightyear One оснащен солнечной батареей

Для начала, нужно было спроектировать автомобиль так, чтобы разместить достаточное количество составляющих, поглощающих солнечный свет, а во-вторых, улучшить в связи с этим вес модели.
Обновлено в 09:04
Транспорт

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Обновлено в 07:32
Технологии

«Ситимобил» назначил нового директора по продукту

Георгий Лобушкин, директор по коммуникациям «Ситимобил», сказал: «В "Ситимобил" Артем будет отвечать за продуктовую стратегию компании и возглавит команду, работающую над онлайновой частью бизнеса — это клиентский и водительский продукты, различные части бэкофиса, часть важных алгоритмов и геоинформационные продукты».
Обновлено в 08:29
Авто

Следующее поколение Renault Duster лишится дизельных моторов

Как сообщает Car and Bike, у третьего поколения Renault Duster не будет дизельных модификаций.
Обновлено вчера в 14:56
Авто

Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Политика

Бессменный глава Ингушетии Евкуров попросил об отставке

Фото: ESP Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента РФ Владимира Путина об отставке, сообщают СМИ 24 июня.
Обновлено вчера в 14:41
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол

В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА

Станция римского метро "Репубблика" возобновит свою работу 26 июня. Об этом сообщила мэр города Вирджиния Раджи у себя в Twitter.
Обновлено в 12:20
Космос

При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация

Обновлено в 03:40
Кино

Безруков отказался от роли президента из-за Зеленского

Обновлено в 11:55
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 10:05
Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Интернет

Mail.ru откажется от пароля при авторизации пользователей

Почта Mail.ru собирается полностью отказаться от паролей при авторизации пользователей, предложив вводить одноразовые коды через push-уведомления или СМС.
Обновлено в 03:10
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Наука

Тайна Чернобыля: почему растения не погибают от радиации

При высоких дозах радиации ДНК искажается, и клетки погибают, при более низких возникают повреждения в виде мутаций – клетка перерождается в раковую и начинает бесконтрольно размножаться.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Патрушев: беспилотник США был сбит над территорией Ирана

Обновлено в 06:32
Армия и оружие

В МИД прокомментировали действия США в военно-биологической области

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире канала «Россия 1» заявил, что российская сторона не будет угрожать силой в ответ на действия США в военно-биологической области, в том числе по периметру границ России, вызывающие обеспокоенность Москвы.
Обновлено в 12:05
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено в 03:59
Футбол

Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу

По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Доронина
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр. Народная артистка СССР. Основатель, художественный руководитель-директор Московского Художественного академического театра им. М. Горького с 1987 по 2018 годы. С 4 декабря 2018 года - президент театра. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эдуард Бояков
Продюсер
Продюсер, театральный режиссёр, театральный педагог, учредитель совместно с СТД Ассоциации «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика», ректор Воронежской государственной академии искусств. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное