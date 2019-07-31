Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговлеРБК вчера в 23:30
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
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Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Экономика
Козак поручил проработать вопрос поддержки Антипинского НПЗ
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго и Минфину в течение месяца проработать вопрос поддержки Антипинского НПЗ, сообщил «Ведомостям» представитель Козака.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей заведет с Меган Маркл
Принц Гарри дал откровенное интервью британскому журналу Vogue и сообщил, сколько детей заведет.
Обновлено в 01:20
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии
Обновлено вчера в 19:57
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Обновлено вчера в 22:03
Здоровье
Названы снижающие давление напитки
Ученые назвали несколько напитков, позволяющих нормализовать высокое давления без медикаментозных препаратов.
Обновлено вчера в 09:24
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено вчера в 07:57
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В Свердловской области нашли опасные детские палаточные лагеря
Шесть несанкционированных палаточных лагерей выявили в Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях
Обновлено вчера в 14:45
Культура
Мединский прокомментировал жалобу «Пионера» из-за «Смерти Сталина»
Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал РИА Новости желание кинотеатра "Пионер" оспорить в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с его отзывом на фильм "Смерть Сталина", отметив "неторопливость" юристов кинотеатра.
Обновлено в 02:04
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Глава региона назвал слова по поводу утечки особо опасных веществ с завода «Усольехимпром» «безответственными».
Обновлено в 00:01
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
В Москве ожидается облачная погода с порывистым ветром
Облачная погода с порывистым ветром ожидается в Москве и Подмосковье 31 июля, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:09
Авто
Новый Hyundai Creta впервые засняли днем
Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Здоровье
Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена
Глава Челябинской области Алексей Текслер опубликовал третью программную статью, посвященную решению одной из наиболее волнующих южноуральцев проблеме – доступность медицинских услуг.
Обновлено в 01:28