Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговлеРБК вчера в 23:30
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
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Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
Халилходжич может уйти с поста тренера «Нанта»
Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич может покинуть свой пост еще до начала нового сезона.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Два парня погибли в ДТП на алтайской трассе
Обновлено в 01:48
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено вчера в 13:58
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Липовый богач: сколько на самом деле зарабатывает Бари Алибасов
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты
Гарнитуры Oculus, Hololens и Vive смогут обмениваться приложениями
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
Рейнгольд — об уходе Фернандо: «Это все печально. „Спартак“ ведет разрушительную политику»
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды бразильского полузащитника Фернандо.
Обновлено вчера в 06:33
Политика
Четырёхметровый забор устанавливают у Белого дома в США
Обновлено вчера в 14:47
Авто
Эксперты рассказали о пяти часто забываемых водителями функциях авто
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Что изменится в российских законах в августе 2019 года
Пенсии С 1 августа произведут ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам (индексация выплат для этой категории россиян не проводится с 2016 года).
Обновлено в 00:26
Футбол
«Зенит» согласовал контракт с Малкомом
Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты
Более 100 000 смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продано за 2 минуты
Представители компании отметили, что нынешний уровень стартовых продаж в 2 раза превышает успешность устройств Honor 8X, реализация которых началась в сентябре прошлого года.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Кино
105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Наука
В России создадут гибридный региональный лайнер
Ранее "Популярная механика" рассказывала о новом концепте лайнера Airbus, похожем на живую птицу-переростка.
Обновлено в 00:05
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Экономика
Росстат подсчитал уровень бедности в России
Число бедных в России выросло с 20,4 млн человек в первом квартале 2018 года до 20,9 млн человек в первом квартале этого года, свидетельствуют данные Росстата, подсчитавшего численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Обновлено 29 июля в 10:39
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
Шюррле выбрал игровой номер в «Спартаке»
Обновлено в 00:33