Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговлеРБК вчера в 23:30
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.РБКвчера в 23:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Армия и оружие
Американская компания представила аналог российского «Авангарда»
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
«Лион» не отпустил Дембеле в «МЮ»
"Лион" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по нападающему Мусса Дембеле.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Экономика
«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в первом полугодии
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по РСБУ за первое полугодие 2019 года составил 37,93 млрд руб. против прибыли в 371,43 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Политика
Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
Швеция не согласна с политикой США по выходу из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке и твердо настаивает на выполнении этого соглашения, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петер Эриксон.
Обновлено в 03:24
Экономика
Правительство создаст единый сервис для экспортеров
Правительство к концу 2019 года подготовит законопроекты, позволяющие на базе системы «Одного окна» сделать сервис для экспортеров для обмена электронными документами между компаниями и госорганами.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Здоровье
В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
Обновлено в 02:24
Экономика
Компания Apple отчиталась за третий квартал 2019 финансового года
Для сравнения: в третьем квартале 2018 финансового года смартфонов iPhone было продано на сумму 29,470 млрд долларов, то есть за год продажи сократились на 12%.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:41
Хоккей
Вячеслав Быков: «Владельцы „Нью-Джерси“ ценят игровые качества Гусева»
Если владельцы «Нью-Джерси» предоставили ему такой контракт, значит они понимают реальную стоимость Никиты, ценят его игровые качества и видят перспективу, которая ждет команду именно с этим игроком.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Авто
Новый Opel Corsa станет самым экономичным в сегменте
Шестое поколение автомобилей Opel Corsa супермини претендует на звание самого аэродинамического автомобиля в своем сегменте.
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика
Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России
Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.
Обновлено в 03:34
Политика
Трамп заявил, что с нетерпением ждет визита в Польшу
Ранее глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати, что Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
МВД предупредило о незаконности акции протеста 3 августа в Москве
Столичный главк МВД издал предупреждение о незаконности акции протеста, планируемой на 3 июля и до сих пор не согласованной.
Обновлено вчера в 14:01
Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Обновлено вчера в 22:03
Кино
Вышел трейлер фильма ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном
Мировая премьера фильма ужасов "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях запланирована на 18 октября 2019 года.
Обновлено в 00:59
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Политика
Трамп считает свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему бы «не пришлось писать в Twitter», если бы американские СМИ «честно освещали» его деятельность на посту.
Обновлено в 03:09
Кино
Тарантино составил топ песен из своих фильмов
Обновлено вчера в 11:55